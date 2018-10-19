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İşte infaz ekibinin yeni görüntüleri

SABAH, Suudi gazeteci ’yı öldürdükleri değerlendirilen 15 kişilik infaz ekibinin yeni görüntülerine ulaştı. Fotoğraflarda ekipte yer alan isimler havalimanından çıkışta, pasaport kontrol noktasında işlem yaparken görülüyor

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
İşte infaz ekibinin yeni görüntüleri
2 Ekim'de 'ın Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Suudi gazeteci 'nın infazında yer alan timin fotoğrafları dünya basınında ilk kez yayımlanan SABAH, suikast ekibinin yeni fotoğraflarına ulaştı.

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Bu fotoğraflarda 15 kişilik esrarengiz suikast timinin üyeleri, Havalimanı'ndan çıkarken, pasaport kontrol noktasında ve Genel Havacılık Terminali'nde işlem yaparken görülüyor. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sırasında tespit edilen görüntülere göre, Suudi infaz ekibindeki bazı isimlerin daha önce birçok kez Türkiye'ye giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Ekibin tüm üyeleri İstanbul'un pek çok noktasında âdeta elektronik gözaltına girmiş.

BU FOTOĞRAFLARI İLK KEZ SABAH YAYIMLIYOR?


SABAH, suikast timinden tarifeli uçakla Türkiye'ye giren 5 kişinin Havalimanı'ndan çıkış yaparken görüntülerine de ulaştı. Suikast timinden iki kişi, 1 Ekim Pazartesi günü saat 16.14'te tarifeli uçakla 'na iniyor. Suudi suikastçılar güvenlik kameralarına yakalanıyor. Timden üç kişi ise 2 Ekim saat 01.52'de yine tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na geliyor.
SABAH'ın yeni fotoğraflarına ulaştığı timin üyeleri şunlar: Meshal Saad M Albostani, Salah Muhammed A Tubaigy, Naif Hassan S. Alarifi, Muhammed Saad H. Alzahrani, Halid Aedh G. Altaibi, Abdulaziz Muhammed M. Alhawsawi, Waleed Abdullah M. Alsehri, Türki Müşerref M. Alsehri, Mustafa Muhammed M. Almadani.
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İşte infaz ekibinin yeni görüntüleri
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