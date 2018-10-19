Son dakika! Adli Tıp açıkladı, Akıncı darbecileri çöktü!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Mahkeme Başkanı Selfet Giray, mahkemeye gelen evrakları okudu. Adli Tıp Kurumu'nun, sanık ve avukatlarının talebi üzerine gönderdiği dijital inceleme raporu dikkat çekti. FETÖ'nün darbeyi yöneten sivil imamları Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un da arasında bulunduğu bazı sanıklar, mahkemede izletilen görüntülerle olay gününe ait kamera kayıtlarının farklı olduğunu öne sürerek, görüntülere "montaj" yapıldığını savunmuştu. Sanıkların, bu savunmasını çürütecek ve son noktayı koyacak rapor, Adli Tıp Kurumu'ndan geldi.



ADLİ TIP "MONTAJ YOK" DEDİ

Adli Tıp uzmanlarınca hazırlanan rapora göre, duruşmada izlettirilen 141. Filo ve 143. Filo ile Karargaha ait diğer kamera kayıt suretleri ile adli emanette yer alan kamera kayıtları arasında herhangi bir farklılık olup olmadığı incelendi. Kayıtlar üzerinde çalışan uzmanlar, sanıkların iddia ettiği gibi montaj, ekleme, çıkarma veya harici bir müdahalede bulunulmadığını belirledi. Uzmanlar, "videoların aynı olduğu montaj veya manipülasyon bulgusuna rastlanılmadığı" tespitini yaptı.



"Görüntüler üretmek, montaj yapmak çok basit" diyerek savunmuştu

Önceki celselerde Akıncı Üssü'nde olduğunun delili olan kamera kayıtları sorulan FETÖ'nün sivil imamı Nurettin Oruç, savunmasında, "Bu görüntüleri ilk defa burada gördüm. Daha önceden bu sorulmadı, gösterilmedi. Bu fotoğrafları ilk defa Nisan ayında iddianame çıktığında gördüm ve şaşırdım. Fotoğrafların tekrardan incelenmesini istiyorum. Bir yapımcı olarak görüntüler üretmek, montaj yapmak çok basit" demişti.

FETÖ'NÜN "MONTAJ" TEZİ ÇÖKTÜ

FETÖ'nün bir diğer sivil imamı Harun Biniş de ne FETÖ ne de darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını iddia ederek, duruşma salonunda kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilmiş fotoğrafının "montaj" olduğunu savunmuştu.