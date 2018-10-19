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: Kaşıkçı soruşturmasında 20 kişinin ifadesi alındı

haberi... Kayıp Suudi gazeteci soruşturması kapsamında Konsolosluğu çalışanlarından 20 kişinin ifadesi alındı. Toplamda 45 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 20:17
Son dakika: Kaşıkçı soruşturmasında 20 kişinin ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'nın 2 Ekim'de gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu konsolosluk çalışanları, tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık, toplam 20 kişinin ifadesini aldı. Soruşturma kapsamında, aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 25 kişinin daha ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu kişilerin ifadelerinin birden fazla savcı tarafından alındığı belirtildi.

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Son dakika: Kaşıkçı soruşturmasında 20 kişinin ifadesi alındı
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