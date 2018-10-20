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Başkan Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 00:20 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 02:22
Başkan Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı'nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen pazar akşamı da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.

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Başkan Erdoğan Kral Selman ile görüştü
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