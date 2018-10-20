Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dünya bunu konuşacak! Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı!

Dünya bunu konuşacak! 'nın son görüntüleri ortaya çıktı!

konsolosluk binasında öldüğü açıklanan 'nın son görüntüsü ilk kez A Haber'de yayınlandı. İşte Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü güne ait görüntüler ve çarpıcı bilgiler...

Giriş Tarihi: 20.10.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 13:42
Dünya bunu konuşacak! Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı!

konsolosluğunda öldüğü duyurulan 'nın son görüntüler A Haber'de...

7 GÜN ÖNCE TOPKAPI'DA EV SATIN ALMIŞ

Suudi Arabistan konsolosluk binasında öldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ilk kez yayınlandı. Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce satın aldığı evde çekilen öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü günün sabahına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

AÇIKLAMA GECE YARISI 01.05'TE GELDİ

Dünyanın 17 gündür beklediği açıklama, gece yarısı saat 01.05'te geldi. Suudi Arabistan devlet televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan 'kavga'da öldüğünü dünyaya duyurdu. Riyad yönetimi, cinayeti Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden dakikalar sonra kabul etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son görüntüleri de bugün ortaya çıktı.

Görüntülerde, sabaha karşı 04.58'de Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz'in eve girdiği görülüyor. Daha sonra evden ayrılan Kaşıkçı ve nişanlısı saat 12.17'de tekrar eve giriş yapıyor.

KaÅ?Ä±kÃ§Ä± suikastÄ±nÄ±n dakika dakika ayrÄ±ntÄ±larÄ±!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya bunu konuşacak! Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN