Dünya bunu konuşacak! Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüleri ortaya çıktı!

Suudi Arabistan konsolosluğunda öldüğü duyurulan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüler A Haber'de...

7 GÜN ÖNCE TOPKAPI'DA EV SATIN ALMIŞ



Suudi Arabistan konsolosluk binasında öldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ilk kez yayınlandı. Kaşıkçı'nın öldürülmeden 7 gün önce satın aldığı evde çekilen öldürüldüğü güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü günün sabahına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

AÇIKLAMA GECE YARISI 01.05'TE GELDİ



Dünyanın 17 gündür beklediği açıklama, gece yarısı saat 01.05'te geldi. Suudi Arabistan devlet televizyonu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan 'kavga'da öldüğünü dünyaya duyurdu. Riyad yönetimi, cinayeti Kral Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden dakikalar sonra kabul etti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:



Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmeden önceki son görüntüleri de bugün ortaya çıktı.

Görüntülerde, sabaha karşı 04.58'de Cemal Kaşıkçı ve nişanlısı Hatice Cengiz'in eve girdiği görülüyor. Daha sonra evden ayrılan Kaşıkçı ve nişanlısı saat 12.17'de tekrar eve giriş yapıyor.