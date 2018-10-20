Danıştay 8'inci Dairesi'nin "Öğrenci Andı
"nı kaldıran yönetmelik değişikliğinin iptali yönündeki kararı tartışmalara neden oldu Daire, düzenlemede hukuka uyarlık görünmediğini gerekçe gösterirken, karara muhalif kalan Başkan Yüksel Öztürk, "Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi kültürel değerlerini benimseyen, Türk milletini çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak, insan haklarına saygılı nesiller yetiştirmek sadece dava konusu andın okutulması ile kazandırılamayacağı tabiidir." İDARENİN YERİNİ ALAMAZ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Danıştay 8'inci Dairesi'nin yetkilerini aşarak "yerindelik denetimi" yaptığını kaydederek, "Anayasamıza göre Danıştay yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel "Milliyetçilik
sadece andımızla olmaz" temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Yargı kararları ihtilaf çıkarmaz, ihtilafları giderir. Bunun yolu anayasaya
sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçer" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada ise "Danıştay 8. Dairesi, söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" ifadesine yer verildi.