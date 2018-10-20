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Reuters: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi neredeyse bulunmak üzere!

Üst düzey bir Türk yetkiliden bilgi alan uluslararası haber ajansı, polis ekiplerinin Kaşıkçı'nın cesedinin yerini bulmak üzere olduğunu dünyaya duyurdu. Ekipler ve Belgrad Ormanı'nda arama yapıyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 15:01
Reuters: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi neredeyse bulunmak üzere!

Reuters: Türk polisi Kaşıkçı'nın cesedini bulmak üzere. Ekipler ve Belgrad Ormanı'nda arama yapıyor, Belgrad Ormanı'ndaki güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Gazeteci Kaşıkçı'nın DNA örnekleri Türkiye'den temin edildi, 'dan istenmedi.

AKIBETİNİ ÖĞRENMEYE ÇOK YAKLAŞILDI

Reuters'e açıklama yapan bir Türk yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın bedeninin akıbetini öğrenmeye çok yaklaştıklarını belirtti. Yapılan açıklamada Yalova ve Belgrad Ormanı'nda polislerin araştırma yaptığı ve bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiği duyuruldu.Kaşıkçı olayını araştıran polislerin ayrıca Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giriş çıkış yapan tüm araçların kaydını incelediği ve Kaşıkçı'nın DNA örneklerinin Türkiye'den temin edildiği ve şu an için bu konuda Suudi Arabistan'a başvurulmasına ihtiyaç olmadığı ifade edildi.

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Reuters: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi neredeyse bulunmak üzere!
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