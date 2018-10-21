Başkan Erdoğan İstanbul'da konuşuyor!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Ülkemize, şehrimize, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. 9 duraktan ve 10,5 kilometreden oluşan kısmını geçtiğimiz yıl hizmete almıştık. Bugün de metro hattının 9,5 kilometre ve 7 duraktan oluşan kısmını hizmete alıyoruz. Ülkemizin ilk sürücüsüz metrosunun çalıştığı bu hattın Üsküdar-Ümraniye kısmında 11 ayda 15 milyon yolcu taşındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA 15 BİN ARAÇLIK AZALMA HESAP EDİLİYOR

Yeni bölümün açılmasıyla Üsküdar'dan metroya binen kardeşimiz 27 dakikada Çekmeköy'e ulaşacak. Günlük yolcu kapasitesi 700 bini buluyor. Trafik yoğunluğunda 15 bin araçlık azalma hesaplanıyor. Güzergah üzerindeki vatandaşlarımız karşı taraftaki tüm metro hatlarına erişebilecek. Aynı şekilde Altunizade'den metrobüs hatlarına ve diğer metro hatlarına geçiş yapabilecek. Bu metro hattının daha önce tamamlanması gerekiyordu. Arkeolojik alanlarla ilgili süreçlerin uzaması ve sürüsüz metro olması nedeniyle denemelerin uzun sürmedir.

RAYLI HAT UZUNLUĞU BİN KİLOMETREYE ÇIKACAK

Halen 18 farklı güzergahta toplam uzunluğu 294 kilometreyi aşan inşaatlar sürüyor. 63 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı banliyö hattını da hizmete açıyoruz. Önümüzdeki yıl da Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının bir kısmını, Sabiha Gökçen - Kaynarca Hattını hizmete açmaya planlıyoruz. Raylı hat uzunluğunu 2019 yılında 355 kilometreye, nihai projelerle bin kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu metro hattının şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu iki kıtanın gözbebeği coğrafyaya hizmet eden herkese teşekkür ediyorum.

ŞU ANDA ONLARDA OLAN İLÇELERİ MART 2019'DA ALALIM

Bu şehrin bir dönem havasından suyuna, yolundan kaldırımına, boğazından Haliçine kadar ne sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Ümraniye çöplüğünü nasıl patladığını bilmiyor musunuz? Kimdi belediye başkanı CHP... O çöplük patladığı zaman 39 kişi öldü. CHP bunun hesabını verdi mi? Verdi, verdi. Bu millet bir daha bunlar görev vermedi. Şu anda onlarda olan ilçeleri Mart 2019'da alalım. Bunlarda hizmet aşkı yok, zulüm var. Nerede belediyeleri varsa orada pislik var, çöp var.

30 YIL ÖNCESİNİN DİYARBAKIR'I YOK...

Gençlerimize bu dönemi anlatmak çok zor. Gençler ne çileler çekildi bilmiyor. Bu CHP zihniyetini bilmiyor. Dün Diyarbakır'daydım. 30 yıl öncesinin Diyarbakır'ı yok. Terör örgütlerinin desteklediği yerel yönetim Diyarbakır'da olsaydı, vay haline. Şimdi çok enteresan. Dört dörtlük havalimanı yaptık, 4 gidiş 4 geliş... Muhteşem binalar. Sur içini imar ediyoruz, ihya ediyoruz. Yerel mimari ile oraları inşa ediyoruz. Ayrım yok.

AYRIM YAPMAK İSTEYENLER YANLIŞ İSTİKAMETE GİDİYORLAR!

Bütün kardeşlerime sesleniyorum; biz yaratanı yaratandan ötürü sevdik. Ayrım yapmak isteyenler yanlış istikamete gidiyorlar. Bunun bedelini ağır ödüyorlar. Kimse bizi bölmeye gayret etmesin. Biz Allah'ın bizi kavimler halinde yarattığını biliyoruz. Akıl almayacak ihmallerin, yağmaların, yanlışların yaşandığı eski İstanbul'u bilmedikçe, şu ankinin hakkını vermek mümkün olmuyor. Biz aşkımız, sevdamız, umudumuz olarak gördüğümüz İstanbul'u ibadet aşkıyla bugünlere getirdik.

1994 yılından bugüne kadar yaptığımız yatırımları anlatmaya kalksak günler geceler yetmez. Hangi göreve gelirsek gelelim, İstanbul'a aşığım. İstanbul'a aşkımı kimseyle tartışmam. İstanbul'a hizmet sevgisi ayrı durmayı sürdürdü. Biz bu şehri Türkiye'nin ve dünyanın kalbi olarak görüyoruz. İstanbul sarsılırsa Türkiye tökezler, İstanbul yürürse Türkiye koşar.

YENİ HAVALİMANIMIZIN İLK ADIMINI ATTIĞIMIZDA BİZİ CİDDİYE ALMAYANLARIN GÖZÜNE UYKU GİRMİYOR

Bir hafta sonra 29 Ekim'de yeni havalimanımızın resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu proje için ilk adımları atmaya başladığımızda bizi ciddiye almayanların bugünlerde gözüne uyku girmiyor. Geçenlerde bir tanesi, köşe yazarı, 'Bu yapılan havalimanının olduğu yer bataklık. Burası yürümez' diyor. Sen işine bak. Sen karikatüristsen karikatür çiz. Sen bundan ne anlarsın. Bu iş mühendislik, mimarlık işi, bu iş aşk işi aşk. Biz uçaklarımızla oraya indik. Teknofest yaptık. Hep beraber oradayız. 90 milyon yolcu kapasiteli olacak, sonra 200 milyona, tüm dünyaya ayrı bir hizmet vereceğiz.

Şimdi sırada Kanal İstanbul var. Şimdi eski havalimanının yerini millet bahçesi yapıyoruz. Taksim'deki AKM'nin yerine İstanbul'a yaraşır bir opera binasını yapıyoruz. Rami Kışlasını en büyük kütüphane haline getiriyoruz. İstanbul siluetinin en güzel motiflerinden biri olan Kuleli'yi müze, Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi yapıyoruz. Şimdiden boğaz manzarasının ayrılmaz parçası haline gelen Çamlıca'daki camimizin inşası bitmek üzere. Tüm bunlar 2023 hedeflerine ulaşma göstergesi, 2053 ve 2071 vizyonunun parçası olacaktır.

AF TARTIŞMALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Devlete karşı işlenen suçları devlet affeder, şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. 50 bini aşkın uyuşturucunun cezaevlerinde olduğu günlerde, biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız? Demokratik bir şekilde sordum, cevabımı aldım. Adil bir iktidar olamazsınız, adaletle hükmeden bir iktidar olamazsınız.

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI: SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaştığımız şu günlerde Türkiye yeni bir dirilişin eşiğindedir. 16 yıldır ülkemizi hedeflerine doğru ilerletmeyi başardık. Geleceğin altyapısını da kurduk. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme aşamasındayız. Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetler... Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Salı günü grup toplantısında açıklayacağım. Burada adaleti arıyoruz. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. 15 kişi niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalı. Salı günü farklı bir şekilde anlatacağım. Detayına gireceğim.

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