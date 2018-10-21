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ve Adalet Bakanı Gül'den haberleri hakkında açıklama... ?

Mahkumların ve mahkum yakınlarının merakla beklediği af haberleri ile ilgili gelişmeler.. "" sorusuna yönelik son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'nin gündeme getirdiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu tasarı sonrası ve hükümetin yaptığı ve alacakları karar merak ediliyor. tasarısı hakkında son gelişmeler haberimizde. Af yasası çıkacak mı? Af çıkarsa hangi suçları kapsayacak?

Giriş Tarihi: 21.10.2018 11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'den genel af haberleri hakkında açıklama... Af çıkacak mı?

tarafından hazırlanan ve 24 Eylül tarihinde Başkanlığı'na sunulan teklifi sonrasında mahkum ve mahkum yakınları başta olmak üzere bu süreç yakından takip edilmeye başlandı. İlgili kamuoyunda büyük bir tartışma başlatırken 'ın konuya olan yaklaşımı ve tepkisi oldukça merak ediliyordu. Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapılan yapılan açıklama sonrasında, '' çıkacak mı?'' sorusu da Google üzerinden en çok sorgulananlar arasında dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

Gündemdeki af tartışmalarına değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'den genel af haberleri hakkında açıklama... Af çıkacak mı?
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