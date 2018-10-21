Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'den genel af haberleri hakkında açıklama... Af çıkacak mı?

MHP tarafından hazırlanan ve 24 Eylül tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan af tasarısı teklifi sonrasında mahkum ve mahkum yakınları başta olmak üzere bu süreç yakından takip edilmeye başlandı. İlgili af teklifi kamuoyunda büyük bir tartışma başlatırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya olan yaklaşımı ve tepkisi oldukça merak ediliyordu. Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapılan yapılan açıklama sonrasında, ''genel af çıkacak mı?'' sorusu da Google üzerinden en çok sorgulananlar arasında dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

Gündemdeki af tartışmalarına değinen Erdoğan 'Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Arkadaşlarımızdan af tartışmasıyla uğraşmak yerine içeriği ve uygulamanın mahşeri vicdana daha uygun hale gelmesi yönünde çalışma yapmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor' ifadelerini kullandı.