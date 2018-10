Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGVA Genel Merkezi açılış töreni konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan, "Gençlik geleceğimizdir. İstikbalimizin teminatıdır. Çok daha güçlü çok daha müreffeh bir Türkiye'nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençliğine değer vermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Bu anlayışla son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın onları her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. 16 yıl önce 45 lira alan bir lisans öğrencimize Ocak ayından sonra 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksel lisans öğrencilerine bu meblağın 2 katını yani bin lira. Doktora öğrencilerine ise bin 500 lira ödüyoruz. Karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayısı sadece bu yıl 50 Bini buldu." dedi

Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "TÜGVA Genel Merkezi'nin etrafındaki diğer binalardan onu ayıran vasfı, her gün dolup taşan gençler olmalıdır. Sıradan bir binayı hizmete almıyoruz. Örnek bir eseri ülkemize kazandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasına şöyle devam etti:

"GENÇLİĞİNİ İHMAL EDEN GELECEĞİNİ DE TEHLİKEYE ATIYOR DEMEKTİR"

Kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede TÜGVA'nın katettiği mesafeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum. Yurtlarımızdaki doluluk oranı yüzde 90'lara çıktı. Gençlerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda vakfımız birbirinden önemli projelere imza atıyor. TÜGVA gençlerimize sadece barınma imkanı değil on binlerce gencimiz için ikinci bir okul oluyor. Yurtlarımızda kalan gençlerimizi birer TÜGVA mezunu olarak görüyorum. TÜGVA mezunlarının ileride vakfımızın misyonunu çok daha ileri taşıyacaklarına inanıyorum. Gençliğini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Bu anlayışla 16 yıldır gençlerimizi her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz.

"28 ŞUBAT DÖNEMLERİNİN ÜNİVERSİTELERDEKİ UTANÇ SAHNELERİNE SON VERDİK"

Evlatlarımıza spor tesislerimizle sosyal kültürel gelişmeleri için her türlü imkanı sunduk. Hiçbir evladımızın inancından, kılık kıyafetinden, dış görünüşünden dolayı horlanmadığı bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kıldık. En önemlisi gençlerimizin hayalleri ile aralarındaki mesafeyi kaldırmayı amaçlıyoruz. 28 Şubat dönemlerinin üniversitelerdeki utanç sahnelerine son verdik. Öğrencilerimiz için özgürlük atmosferini hakim kıldık. Çoğu zaman haksızca, insafsızca eleştirildiğimiz halde bize yapılanların hiçbirini biz başkalarına yapmadık.

"TÜRKİYE'NİN SON 16 YILINDAN RAHATSIZ OLANLAR KENDİLERİNİ İMTİYAZLI OLARAK DEĞERLENDİRENLERDİR"

Son 16 yılda hiç kimsenin, hiçbir vatandaşın, etnik veya dini grubun özgürlük alanı daralmamış ve hayatına müdahale edilmemiştir. Türkiye'nin son 16 yılından rahatsız olanlar kendilerini imtiyazlı olarak değerlendirenlerdir. 2002'den bu yana reformlarla ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonlarını sırtlanacak gençlerimiz için gerekli altyapıyı kurduğumuzu düşünüyorum.

"YENİ DÖNEM BAŞLIYOR..."

Gençlerimizin karşılaştığı pek çok sorun hatıralarda kaldı. Millet olarak yeni bir dönemin arefesindeyiz. Bu dönemin adı, 'Yeniden şahlanış, Yeniden diriliş dönemidir'... Bu dönem büyük Türkiye idealimizi pratiğe dökme dönemidir. Bunun bir yanı coğrafyamızla ilgilidir ama bu asla yayılmacı bir ideal değildir.

"BAY KEMAL SEN TERÖRİSTLERLE YÜRÜMEYE DEVAM ET"

Demokrasiden başka talebi olmayan Suriyellilerin varil bombaları altında can vermediği düzen için çalışıyoruz. Ana muhalefetin başındaki Suriyelileri göndereceğiz diyor. Bunun insanlıktan nasibi var mı? Onlar teröristlerle el ele yürümüş olabilirler ama biz rahmet erleri ile yürüyoruz. Bay Kemal sen onlarla yürümeye devam et biz mazlumlarla mağdurlarla yürümeye devam edeceğiz.