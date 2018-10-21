İzmirli avukatlar Özkan Yücel'i seçti

Kültürpark'ta gerçekleştirilen İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, baroya kayıtlı 8 bin 309 avukatın 5 bin 986'sı oy kullanırken resmi olmayan sonuçlara göre 5 adayın yarıştığı seçimlerde, geçerli 5 bin 816 oyun bin 955'ini alan Özkan Yücel başkanlığındaki liste zafere ulaştı.



İki aday çıkaran Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu adına yarışan Mustafa Çetin bin 720, diğer Cumhuriyetçi Grup adayı Atalay Aksay bin 258, Yenilikçi Avukatlar Grubu adayı Muhammet Özekes 540, Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Ömer Fatih Şimdi 312 oy aldı.



Özkan Yücel başkanlığında oluşan İzmir Barosu'nun yeni yönetim kurulunda Özgür Yılmazer, Ali Deman Güler, Burcu Ece Güler, Sinan Balcılar, Cansu Seçgin, Perihan Çağrışım Kayadelen, Gamze Karaoğlu Adıgüzel, Afhan Topel, Mehmet Baran Selanik ve Hüseyin Yıldız yer aldı.

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