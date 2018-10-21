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'da skandal asfalt çalışması

Borç batağındaki 'li Belediyesi'nden şehircilik rezaleti! Kartal'ın en işlek yerlerinden biri olan Atalar Caddesi'ne Kartal Belediyesi geçtiğimiz yıl parke taş döşedi. Aradan bir yıl geçmesine rağmen belediyenin parke taş üzerine asfalt dökmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 10:46
Kartal'da skandal asfalt çalışması
Milyonlarca lira harcayarak yapılan parke taş döşeme işleminden kısa süre sonra üzerine asfalt dökülmesi vatandaşların tepkisi ile karşılandı. Bazı vatandaşlar belediyeyi arayarak "Madem asfalt yapacaktınız neden parke taşı yaptınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

BAŞARISIZLIK ÖRNEĞİ

Belediyeler borç batağındayken, birçok belediyesi maaşları ödeyemezken yapılan bu savurganlık ve iş bilmezlik tam bir başarısızlık örneği olarak gösterildi.



BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE SAVUNDU

Yapılan işlemi savunan CHP'li Belediye Başkanı "Bu işlem Atalar caddesindeki esnafın ve kadınların talebi üzerine yapıldı" dedi.



TOPUKLU AYAKKABI BAHANESİ

Kadınların larla bu yolda yürüyemediğini ve taşların oynadığını belirten Başkan Öz, yoldan geçen araçların taşları fırlatarak esnafa zarar verdiğini iddia etti. Başkan Öz, "Belediye olarak esnaf ve Kartal'da yaşayan kadınlarımızın bu taleplerine karşılık verip parke taşın üzerine asfalt döktük" diyerek bu işlemi savundu.



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Kartal'da skandal asfalt çalışması
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