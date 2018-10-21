Kartal'da skandal asfalt çalışması

Milyonlarca lira harcayarak yapılan parke taş döşeme işleminden kısa süre sonra üzerine asfalt dökülmesi vatandaşların tepkisi ile karşılandı. Bazı vatandaşlar belediyeyi arayarak "Madem asfalt yapacaktınız neden parke taşı yaptınız" diyerek tepkisini dile getirdi. BAŞARISIZLIK ÖRNEĞİ
Belediyeler borç batağındayken, birçok CHP
belediyesi maaşları ödeyemezken yapılan bu savurganlık ve iş bilmezlik tam bir başarısızlık örneği olarak gösterildi. BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE SAVUNDU
Yapılan işlemi savunan CHP'li Kartal
Belediye Başkanı Altınok Öz
"Bu işlem Atalar caddesindeki esnafın ve kadınların talebi üzerine yapıldı" dedi. TOPUKLU AYAKKABI BAHANESİ
Kadınların topuklu ayakkabı
larla bu yolda yürüyemediğini ve taşların oynadığını belirten Başkan Öz, yoldan geçen araçların taşları fırlatarak esnafa zarar verdiğini iddia etti. Başkan Öz, "Belediye olarak esnaf ve Kartal'da yaşayan kadınlarımızın bu taleplerine karşılık verip parke taşın üzerine asfalt döktük" diyerek bu işlemi savundu.