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Komutanı, ’in mezarını ziyaret etti

HAYRETTİN YENEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Komutanı, Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti
FETÖ'cü hainler tarafından darbe girişiminin yaşandığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için gelen darbeci General Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren kahraman Astsubay 'in Komutanı , 'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine giderek şehidin kabrini ve ailesini ziyaret etti. Daha sonra Müzesi'ni de ziyaret eden Korgeneral Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, kardeşi Soner Halisdemir ile sohbet etti.
15 Temmuz Müzesini de gezen Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in müzesinin duvarındaki ışıklı fotoğrafına bakarken duygusal anlar yaşadı.
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Komutanı, Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti
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