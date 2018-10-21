Komutanı, Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti

FETÖ'cü
hainler tarafından darbe girişiminin yaşandığı gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek için gelen darbeci General Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir
'in Komutanı Zekai Aksakallı
, Niğde
'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine giderek şehidin kabrini ve ailesini ziyaret etti. Daha sonra 15 Temmuz
Müzesi'ni de ziyaret eden Korgeneral Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, kardeşi Soner Halisdemir ile sohbet etti.
15 Temmuz Müzesini de gezen Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'in müzesinin duvarındaki ışıklı fotoğrafına bakarken duygusal anlar yaşadı.