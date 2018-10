Onlar çukur kazdı, biz abide diktik

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Festivali 'nin son gününde Diyarbakır Stadyumu'nun resmi açılış ve Ziraat Gençlik Festivali'nin kapanış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özellikle terörle mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Aziz Diyarbekirliler, İstanbul 'da gerçekleştirilen Gençlik Festivali'nin Diyarbakır'da tekrarlanmasını anlamlı buluyorum. Diyarbakır sevgimiz lafta değil icraatta. Bakın bu eser, bu kente yaptıklarımız bunun en açık delilidir.Biz adı ne olursa olsun o ihanet ve kandan beslenen terör örgütleri gibi Diyarbakır'ı istismar değil her gün yeni bir proje ile yeniden imar ettik. Bu yıl 3. kez sizlerle buluşuyorum. İmkân olsa her ay bir araya gelmek, sizlerle muhabbetle kucaklaşmak isterim. Konu bu kent olunca imkânları seferber ediyorum. Çünkü Diyarbakır bizimdir. Bugün burada Selahattin Eyyübi'nin torunları ile buluşmanın enerjisini yaşıyoruz. Burada Fatih'in evlatlarını, Asım'ın neslini, 'zaman bendedir mekan bana aittir' şuurunda olan bir gençliği görüyoruz. Bu gençlik ki 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirecek, umudumuz, her şeyimizdir. Gençler Türkiye 'nin aydınlık geleceğini sizler imar edeceksiniz. Değerlerimize sahip çıkıp, bedenimizi sporla, ruhumuzu eğitimle geliştirmeye, tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek devlet için mücadeleye hazır mıyız? Bağımsızlığımızı elimizden almaya çalışanlarla mücadeleye var mıyız? Bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak, istiklalimizi elimizden almak ve karartmak isteyenlere günlerini göstermeye hazır mıyız? Kılıcınız keskin olacak ki, vatanınıza ve özgürlüğünüze göz dikenlere fırsat vermeyeceksiniz. Bundan 1-2 yıl önce bu kentin çeşitli yerlerine çukurlar kazıp ülkemizin ve milletimizin geleceğine kurşun sıkmaya çalıştılar. Her yolu denediler ama başaramadılar çünkü Diyarbakır halkı yanımızda oldu, başaramadılar. Bakın onlar çukurlar, hendekler kazdı biz abideler diktik.Benliklerini bir dolara, ABD'deki şarlatana satanlarla, ellerine silah alıp milletimize kurşun sıkanların farkı yoktur. Sınırlarımız içinde başaramadıklarını dışarıda yapmaya çalıştılar izin vermedik. Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak, bu halka hizmet edilemez. Adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar. Türkü, Kürtü, Lazı, Çerkezi, Süryanisi, Arabı ile bu ülkedeki 80 milyon vatandaşın tek bir vatanı vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kendine başka devlet ve vatan arayanlar yakın tarihimizde gördüğümüz gibi ev, yer ve onurunu da kaybettiler, yok oldular.Bugün hala birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin değil de bölücülüğün diliyle konuşanların tek derdi ellerindeki siyasi ve ekonomik rantı kaybetme korkusu. Kendilerine başka kimlik ve devlet arayanlar her şeylerini kaybetmeye mahkûmdur. Biz milletimize bölücülüğü değil bölüşmeyi, kardeşliği, birliği teklif ettik. Size bölünmeyi teklif edenler en büyük düşmanınızdır.Biz gölgelerle değil asıllarla mücadele ettiğimiz için başarılı olduk. Gezi'de amaç ağaç değildi, 17-25 Aralık'ta dert hukuk değildi, çukur eylemlerinde niyet halk değildi, Suriye 'de niyet adalet değildi, 15 Temmuz'da gözetilen devlet değildi, son ekonomik dalgalanmada amaç kur değildi.Başkan Erdoğan, Sur ilçesinde terör örgütü PKK 'nın saldırısında evleri yıkılan aileler için Çevre Bakanlığı 'nca yaptırılan konutları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, Keçi Burcu'nu da ziyaret etti.18-21 Ekim arasında gerçekleştirilen Ziraat Bankası Diyarbakır Gençlik Festivali Şöhretler Karması maçıyla sona erdi. Teknik direktörlüğünü Mırcea Lucescu'nun yaptığı beyaz takım ile teknik direktörlüğünü Emrah Bayraktar'ın yaptığı kırmızı takım karşı karşıya geldi. Başlama vuruşunu Erdoğan'ın yaptığı beyaz takım, kırmızı takımı 5-3 yendi. Beyaz takımın gollerini Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Semih Şentürk ve Mustafa Varank atarken, kırmızı takımın gollerini ise Süleyman Soylu, Ayhan Akman ve Faruk Atalay kaydetti. Maçın takım formaları vatandaşlara dağıtıldı. Maçın 21'inci dakikasında Ahmet Dursun ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda takım arkadaşlarının hakem Çakır'a "Hocam bu pozisyon VAR sisteminde incelenmeli." demesi dikkat çekti.