Yetkisi olmayan eski CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi nikah kıydı!

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, 20 Ekim günü kendisinden 28 yaş küçük olduğu iddia edilen genç bir kadınla evlendi. 55 yaşında olan Altay'ın eşinin 27 yaşında olduğu öğrenildi. Aralarındaki yaş farklıyla dikkatleri üzerine toplayan çiftin nikâhını kıyan isim daha da dikkat çekti.

NİKAHI GÖREVDEN ALINAN BAŞKAN KIYDI

Bu isim, geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi… Görevini kötüye kullanma ve ihaleye fesat karıştırma suçları kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan bir belediye başkanının CHP Grup Başkanvekili'nin nikâhını kıyması bir hayli şaşırttı. İlgezdi'nin görevden alınmasına rağmen nikâh kıymaya devam etmesi de kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

FOTOĞRAFLARI O İSİM PAYLAŞTI

Çiftin bu anlarını sosyal medya hesabı üzerinden CHP Üsküdar Meclis Üyesi Aday Adayı Erkan Ersin paylaştı. Ersin paylaştığı fotoğrafların üstüne 'CHP Grup Başkanvekilimiz Engin Altay vekilimize mutluluklar dileriz bir ömür boyu' yazdı. Paylaşımın altına bazı partililer yorum bıraktı.

BELEDİYEYE MİLYONLARCA ZARAR

Bilindiği gibi CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında geçtiğimiz aylarda iddianame hazırlanmış, iddianamede İlgezdi'nin 2 milyon 375 bin lira ve 2.7 milyon dolar haksız mal edindiği, ihaleye fesat karıştırarak da belediyeyi 41 milyon liralık zarara uğrattığı belirtilmişti.