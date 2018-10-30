Askerlik şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? | 2018 Askerlik şubesi çalışma saatleri

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Teşkilatı'nın en küçük birimi olan askerlik şubeleri, bedelli başvurularının devam ettiği şu günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 Kasım'da sona erecek olan bedelli askerlik başvuurları öncesinde askerlik şubelerinin çalışma saatleri oldukça merak ediliyor. İşlemlerini son günlere bırakan binlerce aday, yoğunluğun olmadığı şubeleri seçmeye çalışırken 'askerlik şubeleri kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?' sorusuna yanıt arıyor.

ASKERLİK ŞUBELERİ KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR? 2018 ÇALIŞMA SAATLERİ

Askerlik şubeleri hafta içi her gün mesaiye 08:30'da başlar. Öğle arası 12:00'dan 13:00'a kadar sürer. 13:00'da tekrar başlayan mesai, akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar devam eder. Askerlik şubeleri hafta sonu olan Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da +90 312 402 61 00'dır.

ASAL RANDEVU NEDİR?

ASAL randevu e-devlet üzerinden yapılır. E-devlet üzerinden "ASAL randevu başvuru" yaparak uzun kuyruklar beklemenize gerek kalmadan işlerinizi halledebilirsiniz.

ASAL RANDEVU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapınız, ASAL Randevu Başvuru bölümüne geliniz. Bu bölümde işlem yapabilmeniz için sisteme cep telefonu numaranız ve e-posta adresinizin tanımlı olması gerekmektedir. Askerlik Şubeleri mesai saatleri içinde sabah 8.30 ile akşamüstü 17.00 arasında her 15 dakikada bir randevu verilmektedir. Size uygun saati seçerek Kaydet butonuna basarak 3 ve son adıma geçiniz ve Askerlik Şubesi Randevu Alma işleminizi tamamlayınız.

ASKERLİK ŞUBELERİ HAKKINDA

1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır. Günümüzde ulaşım, coğrafi ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye kurulmuştur.

Askerlik şubelerinin görevleri ise şunlar;

Barışta ve savaşta tüm asker alma faaliyetlerini yürütmek

Emekli askeri personel ve ailelerinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek

Gazilerin madalya ve sağlık işlemlerini yürütmek

Şehit ve şehit yakınlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek

Seferberlik işlemlerini yürütmek