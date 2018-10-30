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... askerlere büyük operasyonu! 40 gözaltı kararı

haberi! soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edinilen son dakika bilgisine göre gözaltı kararı verilen 40 kişiden 21'i muvazaaf subay.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.10.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 12:03
Son dakika... Muvazzaf askerlere büyük FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı

Fetullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma ve operasyonlar sürerken bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik gerçekleştirilen soruşturmaya ilişkin bir bilgisi geldi.

21'İ MUVAZZAF 40 KİŞİ...

Edinilen son dakika bilgisine göre 'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21'i asker olmak üzere 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sürüyor.

Konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini takip ediyoruz...

Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem imam gözaltına alındı

İŞTE BÜYÜK OPERASYONUN SON DAKİKA AYRINTILARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 21'i aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 39 personeliyle bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

MAHREM İMAM...

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığından 4'ü binbaşı, 26'sı yüzbaşı, 9'u üsteğmen 39 askerle bir "mahrem imam" olmak üzere toplam 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21'i aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde operasyon başlattı.

Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika... Muvazzaf askerlere büyük FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı
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