Son dakika... Muvazzaf askerlere büyük FETÖ operasyonu! 40 gözaltı kararı

Fetullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma ve operasyonlar sürerken bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik gerçekleştirilen soruşturmaya ilişkin bir son dakika bilgisi geldi.

21'İ MUVAZZAF 40 KİŞİ...

Edinilen son dakika bilgisine göre FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 21'i muvazzaf asker olmak üzere 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sürüyor.

Konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini takip ediyoruz...

Ankara'da FETÖ operasyonu: 4 binbaşı, 26 yüzbaşı, 9 üsteğmen ve 1 mahrem imam gözaltına alındı

İŞTE BÜYÜK OPERASYONUN SON DAKİKA AYRINTILARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 21'i aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 39 personeliyle bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

MAHREM İMAM...

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığından 4'ü binbaşı, 26'sı yüzbaşı, 9'u üsteğmen 39 askerle bir "mahrem imam" olmak üzere toplam 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21'i aktif görevde olan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde operasyon başlattı.

Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.