Başkan Erdoğan'dan AK Parti grubunda önemli açıklamalar

"HER DEFASINDA DURMAK YOK MESAJI ALDIK"

"AK Parti iktidarının 16. yılnı geride bıraktık. 17. yılına girdik. Bu dönemin en önemli özelliği milletin kararına saygının tesis edilmiş olmasıdır. 14 seçimde milletimizin karşısına çıktık ve her defasında hamdolsun durmak yok yola devam mesajı aldık. Değerli kardeşlerim AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından Bismillah deyip kolları sıvarken ülkemizi 4 temel konuda yükseltmeyi hedeflemiştik. Eğitim, sağlık, emniyet, adalet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her defasında durmak yok mesajı aldık"

"EĞİTİME AYRILAN RAKAM 10 MİLYARDAN 120 MİLYARA ÇIKTI"

Eğitim bu ülkenin yıllardır üzerinde durduğu, çalıştığı ama bir türlü istediğini alamadığı bir konuydu. Eğitime ayrılan kamu kaynağını üniversiteler dahil 10 milyar liradan 120,2 milyar liraya çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik. Şimdi çıkıyor atıyor. Öğretmenler açıktaymış. Sınıflar boşmuş. Dünyadan haberi yok. Millet gerçekleri görüyor. Üniversitei Iğdır'daki, Kars'taki, Hakkari'deki öğrencilerimizin ayağına götürdük. Kredi Burs miktarlarını değiştirdik. Her müracaat edene bu verilecek. Bazı öğrencilerimiz illa burs diyor. Evladım krediye de müracaat etsen faiz uygulaması yok."

"5-10 YIL SONRA O SEVİYEYİ AŞACAĞIZ"

Almanya'nın nüfusu 82 milyon civarında 3 milyon üniversiteli olduğunu söylediler. Bizim 7 milyon 600 bin üniversiteli öğrencimiz var. Nitelik olarak o seviyede olmayabiliriz ama 5-10 yıl sonra o seviyeyi aşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite açıklaması "5-10 yıl sonra o seviyeyi aşacağız

"ÖLÜLERİMİZİ BİLE REHİN ALDILAR"

Sağlık birimlerimizi tomografisinden MR'ına, Ambulans sayımızı 618 çürümüş ambulanstan 5 bine çıktık. Uçağından ambulans helikopterine bunları getirdik. Bay Kemal Genel Müdür iken ambulans yok muydu? Bunlara mahkum ettiler. Bay Kemal'in Genel Müdürlüğü'nde ölülerimizi bile rehin aldılar ya!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ölülerimizi bile rehin aldılar"

ADALET...

Geçmişte darbecilerin vesayet odaklarının altında en çok ezilen, zarar gören kurumların başında adalet sistemimiz geliyor. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkıyla, insan hakları ve kişisel verilerin korunması yollarıyla hak arama yolları açtık.

2016'DAN BU YANA 1092 PKK'LI DIŞARIDA 761 PKK'LI İÇERİDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Emniyet konusu önceliklerimiz arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye terörle, çetelerle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini bizim dönemimizde yaşamıştır. PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar karanlık güçlerin üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz. Sadece 2016'dan 761 içeride 1092 Kuzey Irak'ta olmak üzere birçok PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Organize suç çetelerine yapılan baskınlara 33 bine yakın kişi yakalanmıştır.

HAVACILIK: YURTDIŞI DESTİNASYONLARDA TÜRKİYE 1 NUMARA

Yurtdışı uçuş noktamız 60 idi. Şimdi 316 oldu. Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. Yurtdışı destinasyonlarda Türkiye 1 numaradır. Büyük gövdeli uçak sayısımızı 162'den 536'ya çıkardık. Bay Kemal kıskansan da patlasan da biz daha çok çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurtdışı destinasyonlarda türkiye 1 numara"

SENİN HAYATIN MEŞRU OLMAYAN YOLLARDA GEÇTİ

Beyefendi Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Ankara'da olur diyor. Sen bizim nice kutlamamıza katılmadın. Sen çıktın Tandoğan'da, Kızılay'da yürüdün. Senin hayatın meşru olmayan yollarda geçti. Devlet adamı olmak nedir sen bunları yapamıyorsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'a 29 Ekim cevabı "Senin hayatın meşru olmayan yollarda geçti"

ET FİYATLARI

Et fiyatlarındaki talep artışın refah seviyemizin artması olarak görsem de fiyatların uygun olması için gerekrise cari açığı bile düşünmeden ithale gideriz. Zaman zaman bunu yapıyoruz ve piyasayı rahatlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grubunda önemli açıklamalar

BİZİM KARŞIMIZA DA BUNUN GİBİ BİR AVARE ÇIKTI

Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ancak biz bunları yaparken Türkiye'deki siyaset anlayışı ne yazık ki aynı gelişmeyi gösterememiştir. Anamuhalefet partisinin gerçekten çapsız, kifayetsiz tavrı ülkemizin en büyük handikapıdır. Halbuki insan şöyle siyaset meydanına çıktığında bir alternatif, bir rakip görmek istiyor. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki Kılıçdaroğlu gibi bir avare çıktı.

Artık nörolog mu olur, psikolog mu olur, Pensilvanya'daki şarlatan mı olur. Sorunu çözecek birini bulup bu işi bir neticeye bağlarlar herhalde.

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