Başkan Erdoğan: Bilkent şehir hastanesi Aralık'ta açılacak

Sağlık bizim 16 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, en çok yatırım yaptığımız, en güzel neticeleri de aldığımız alanların başında geliyor. Hastanelerde ölülerin rehin kaldığı dönemleri çok iyi biliyoruz. Devlet hastaneleri 40 yamalı bohça gibi hizmet veriyordu. Şansınız varsa doktora muayene olacaksınız. Hadi oldunuz, gerekli cihazları muhtemelen bulamayacaksınız. Onu da geçtik, önce hastane eczanesine sonra dışarıya gideceksiniz. Çünkü hastanede reçetedeki ilaçların tamamını bulmak mümkün değildi. Orada bulamadıklarını da dışarıdaki eczanelere gidip paranla satın alacaksın. Bütün bunlara rağmen hala hayatta kalabilmiş iseniz tedavinize başlayacaksınız.

"ÇARPIK SAĞLIK SİSTEMİNİ TÜMÜYLE DEĞİŞTİRDİK"

İşte biz bütün bu dönemleri kapattık. Çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik. Vatandaşlarımızın tamamnı genel kapsamına aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik"

"TAM ANLAMIYLA BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK"

Sistemi kurmakla kalmadık, kamu hastanelerini fiziki yapı, personel sayısı bakımından reforma tabi tuttuk. Tam anlamıyla bir başarı hikayesi yazdık yazıyoruz. Hatırlayın Güneydoğu, doğuda hastaların kızaklarla çekildiği dönemler vardı. Biz paletli ambulansları getirmek suretiyle artık onlarla hastalarımızı taşır hale geldik. En çok ihtiyaç duyulan anlarda hamdolsun hiç vakit kaybetmeden vatandaşlarımızın yanında olabiliyoruz.

"BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ ARALIK'TA AÇILIYOR"

Şu ana kadar 6 şehir hastanesini açtık. Eskişehir ve Manisa'daki hastanelerimiz hasta kabulüne başladı. Yakında da inşaAllah açılışını yapacağız. Bu arada Bilkent'teki şehir hastanemizi de Aralık ayı itibarıyla da açacağız. Böylece Ankara da şehir hastanesine kavuşmuş olacak.

"İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDEKİ TEKELİ KIRMALIYIZ"

Ben istiyorum ki tabi tomografi cihazlarımızı üretelim. İlaç ve tıbbi cihaz sektörü dünyada öylesine tekelleşmiş durumda ki bu zinciri kırıp milli altyapı oluşturmak kolay olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde konuştu