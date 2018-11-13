ABD’li siyasetçilerden PYD-PKK itirafı

ABD her ne kadar reddetse de terör örgütü PYD/PKK ile olan ilişkisi gün gibi ortada. Geçtiğimiz günlerde PKK'nın sözde 3 liderinin başına ödül koyan ABD'nin sahadaki politikaları alınan bu kararın samimiyetsizliğini ortaya koyuyor.

Öyle ki ABD'nin Suriye politikasının temelinde hala terör örgütü PYD/PKK'yı desteklemek bulunuyor. 2014'ten beri örgüte 5 binden fazla TIR dolusu silah sağlayan ABD, aynı zamanda sahadaki militanları da eğitiyor.

Sadece Teksas'taki transfer merkezinden Suriye'ye gönderilen terörist sayısı 2 binin üzerinde..