Erdoğan’a hakaret eden o kadın tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği bir video ile sosyal medyada tepki çeken Selda Y. isimli kadın gözaltına alındı.

Şüpheli Selda Y. emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Selda Y. tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakimlikteki sorgusu ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi Selda Y.'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu bir video sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılmış ve büyük tepki çekmişti.