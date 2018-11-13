Sosyal medyada Erdal Beşikçioğlu'na linç kampanyası!

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na dün Günaydın'a verdiği röportaj sonrasında sosyal medyadan linç kampanyası düzenlendi. Beşikçioğlu'nun ülke sevgisi ve birlik beraberlik temalı konuşmasına tahammül edemeyen kesimler sosyal medya üzerinden hakaret dolu mesajlar paylaştılar.

BEŞİKÇİOĞLU'NU DEVLETİN YANINDA OLMAKLA SUÇLADILAR...

Beşikçioğlu'nun tüm kesimleri kapsayan ve devletini sevdiğini ifade eden birlik açıklamasına dahi tahammül edemeyen kesimler, ağza alınmayacak ifadeler kullanarak ortalığa adeta nefret saçtılar.

BEŞİKÇİOĞLU'NUN BU SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİLER...

"Dolar yükseldiği dönemde benim bankada Türk lirası param vardı ve ben paramı Türk lirasında tutmaya devam ettim. Dolara çevirmedim, çevirmeyi bile düşünmedim. Ülkemizin daha iyi olmasını isterim her zaman. 'Aynı gemide değiliz' de ne demek? Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim. Aynı gemideyiz, rotamızı nereye çevireceğimize de birlikte karar vereceğiz. Birlik duygumuzu kaybetmemiz gerekiyor. Yöneticilere oy vermiş olun ya da olmayın; Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek ve korumak zorundayız.

Başka Türkiye yok. Başka gidecek yerimiz de yok. Biz bu toprakların üzerinde birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Toplumsal birlikteliğimizi sanatla, sporla ve diyalog kanallarını açık tutarak daha da iyi bir noktaya getirebileceğimize inanıyorum. Bir sanatçı olarak da bunun için ne gerekirse yaparım." diyen Beşikçioğlu'nun bu sözleri bazı kesimler tarafından yalakalık olarak adlandırıldı.

İŞTE BEŞİKÇİOĞLU'NA GÖSTERİLEN SKANDAL TEPKİLER: