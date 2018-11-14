Cezaevinde FETÖ sapıklığı

FETÖ'nün hain darbe girişiminde yer alan ve Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in kelepçeleyerek rütbelerini sökülüp Maltepe Cezaevi'ne götürülmesi olayının organize eden eski yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, geçtiğimiz ocak ayında ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Üstün'ün yattığı Silivri Cezaevi'nde akıllara durgunluk veren bir cinsel sapıklık olayına imza attığı ortaya çıktı.

KAMERA ALANINDAN ÇIKTILAR

Silivri 6 No'lu cezaevinde kalan Üstün, 18 Haziran 2018'de aynı zamanda kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme yapacağını bildirdi. Görüşme odasına alınan Üstün ve A.B.O., burada karşılıklı konuşmaya başladı. Odada bulunan kameralar tarafından görüntülenen ikilinin bir ara kameraların açısından çıktığını fark eden infaz koruma memurları hemen görüşme odasına gitti. Bir kaç dakika sonra odaya giren infaz koruma memurları gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

KOĞUŞU DERHAL DEĞİŞTİRİLDİ

Darbeci eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ile kuzeni ve avukatı olan A.B.O'nun cinsel ilişki halinde olduklarını gören infaz koruma memurları ikiliyi odadan çıkartıp tutanak tuttu. FETÖ'cü sapık darbeci Üstün'ün kaldığı koğuş ve oda değiştirilirken, avukat da cezaevinden çıkartıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üstün hakkında Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Üstün ile cinsel ilişki halinde yakalanan avukat A.B.O. hakkında soruşturma açılabilmesi için de Adalet Bakanlığı aracılığıyla İstanbul Barosu'na başvuruda bulunuldu. Baro'nun izin vermesi durumunda avukat hakkında da dava açılacağı öğrenildi. (Akşam)







