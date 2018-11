Darbecilerin yüzüne 'zoom' yapmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafında alıkonulan astsubay İrfan Algel'in müşteki olarak beyanı alındı.

Kamera İzleme ve Sistem Odası'nda görevli olduğunu, olay günü karargah girişindeki x-ray cihazında nöbet tuttuğunu söyleyen Algel, akşam saatlerinde Uzman Çavuş İsmail Kabaca'nın telsizden C nizamiyesine gelen bir grup subayın nöbetçilerin silahlarını aldığı anonsunu geçtiğini aktardı.

Bu duruma anlam veremediğini, gelişme üzerine C nizamiyesine gittiğini belirten Algel, sanık eski yarbay Yusuf Köz ve tanımadığı bir kısım subayı silahlı gördüğünü bildirdi.

Algel, bir süre sonra nizamiyede karşılaştığı subayları sanık eski yarbay Bülent Ak'ın yanında gördüğünü, kendisini fark eden Ak'ın "Askeriye olarak yönetime el koyduk, emir ve talimatlara uyun." talimatını verdikten sonra tabancasını teslim etmesini istediğini söyledi.

Silahını vermek istemediğini belirtmesi üzerine Ak'ın yüksek sesle "Sıkıyönetim kanununu bilmiyor musun? Emirlere uyacaksın." diyerek tabancasını ve cep telefonuna el koyduğunu anlatan Algel, sanık yarbaylar tarafından Uzman Çavuş Ertan Akköprü'nün Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na götürüldüğünü kaydetti.

Algel, sanık eski binbaşı Özgür Özbay'ı silahlı olarak salonun girişinde gördüğünü, sanık Köz'ün, sürekli "Susun, konuşmayın." diye kendilerine bağırdığını, bir süre sonra darbeciler tarafından alıkonulan diğer askerlerin de aynı salona getirildiğini anlattı.

İlerleyen saatlerde sanık Köz'ün talimatı üzerine üsteğmen İlker Çiçek ile görüntü izleme merkezine gittiklerini ifade eden Algel, "İlker Çiçek, müzik yayınını açmamı ve mehter marşını bina içinde ve dışında çalmamı emretti. Ben de dışarıda ses yayını olmadığını marşların karışık olduğunu, mehter marşının hangi sırada olduğunu bilmediğimi söyledim." dedi.

Başında silahlı bekleyen askerlerin karargahın güvenlik kameralarını istedikleri tarafa yönlendirmesi için talimat verdiklerini belirten Algel, görüntülere bakmaması için de uyarıldığını dile getirdi.

Müşteki Algel, çatılarda keskin nişancılar olduğunu söyleyen darbecilerin, bunların konumlarının belirlenmesi için kameraları yaklaştırmasını istediklerini ancak kameraların bu şekilde manevra yapamayacağını söylediğini belirtti.

DARBECİLERİN YÜZLERİNİ ZOOMLAMIŞ

Kendisini alıkoyan silahlı askerlerden fırsat bulduğu her anda karargahtaki darbeci askerlerin teşhis edilebilmeleri için yüzlerine zoom yaptığını ifade eden Algel, şunları kaydetti:

"Gecenin ilerleyen saatlerinde yarbay Yasin Kayabaşı MP-5 silahı ile sistem odasına geldi. A ve B nizamiyelerden vatandaşlar gelirken Kayabaşı kameradan gördü ve bu durumu telefonla birilerine bildirdi. Daha sonra yüzbaşı Erkan Demir'de bulunan telsizden Jandarma Genel Komutanının Özel Kalem Müdürü Albay Erkan Öktem'in sesini duydum. 'Ateş edin. Bacaklarına doğru, ateş edin.' diye anons geçiyordu. A nizamiye önünde, bina dışındaki zırhlı araçtan, yine dışarıdaki vatandaşlara ateş edildi. B nizamiye önünde de bir vatandaşın vurulduğunu gördüm. Yüzbaşı Erkan Demir'e 'Vatandaşları vuruyorsunuz.' dedim. Kendisi bana 'Vatandaş değil o, polis.' cevabını verdi. Yaralıyı ve yanındakileri izledim. Şahıslarda silah olmadığını, bunların vatandaş olduğunu söyledim. Demir bana 'Sen işine bak.' dedi. Gece boyunca sürekli ateş edildi."

İlerleyen saatlerde iş makinelerinin C nizamiyedeki mantar bariyerleri sökmesi üzerine sanık yarbay Kayabaşı'nın, telefonla görüştüğü kişiye "Komutanım, uçak gelmesi lazım. Uçak gelirse kamelyalar tarafından gelip C nizamiye önünde bulunan zırhlı araçları vurabilir." dediğini aktaran Algel, Kayabaşı'nın daha sonra aradığı C nizamiyesindeki darbecilerin burayı boşaltmalarını istediğini ifade etti.

Sabah saatlerinde darbenin başarırız olmasıyla darbecilerin elinde kurtulduğunu belirten Algel, sanıklardan şikayetçi olduğunu, davaya katılmak istediğini sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.