Kılıçdaroğlu 828 bin lira tazminat ödeyecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik Man Adası'na para transferi yaptıkları iftirası ile ilgili davalarda ardı ardına tazminat kararı çıkıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Man Adası iftirası ile ilgili Kılıçdaroğlu'na açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasının karar duruşması dün İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan katıldı. Taraf avukatlarının söz almasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddiaları nedeniyle 13 Şubat'tan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 130 bin lira ödemesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeniyle ilk olarak Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davasında, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Aynı iftira ile ilgili bir diğer davada ise Kılıçdaroğlu'nun, 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. Üçüncü tazminat davasında ise Kılıçdaroğlu hakkında 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmişti. Böylece Kılıçdaroğlu, İstanbul'da açılan 4 farklı tazminat davasında, toplamda 828 bin lira tazminata mahkum edilmiş oldu.