Çorlu'da Atatürk heykeline saldıran baltalı kadın bipolar çıktı

Çorlu Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne balta ile vuran kadın olay yerinden hızla uzaklaşmıştı.
KAMERALAR İNCELENDİ
Olayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri kameralarını inceledi. Ekipler incelenen kamera kayıtları neticesinde şüpheliye ulaştı.
Yapılan operasyonla şüpheli balta ile yakalanarak 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada sorgusu tamamlanan şüpheli sevk edildiği Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEDAVİ GÖRÜYOR
Şüphelinin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, Bipolar teşhisi konulduğu, bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi