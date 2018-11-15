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Çorlu'da ne saldıran baltalı kadın bipolar çıktı

’nda bulunan ’ne balta ile saldıran şüpheli saldırı aleti balta ile yakalandı. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve Bipolar teşhisi konulduğu öğrenilen şahıs, işlemleri ardından le serbest bırakıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 07:57
Çorlu'da Atatürk heykeline saldıran baltalı kadın bipolar çıktı

Çorlu Atatürk Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'ne balta ile vuran kadın olay yerinden hızla uzaklaşmıştı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Olayla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yeri kameralarını inceledi. Ekipler incelenen kamera kayıtları neticesinde şüpheliye ulaştı.

Yapılan operasyonla şüpheli balta ile yakalanarak 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada sorgusu tamamlanan şüpheli sevk edildiği Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEDAVİ GÖRÜYOR

Şüphelinin psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğu, Bipolar teşhisi konulduğu, bu nedenle tedavi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi

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Çorlu'da Atatürk heykeline saldıran baltalı kadın bipolar çıktı
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