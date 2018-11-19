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’den sınır dışı edilen ’cüye sağlık kontrolü

Giriş Tarihi: 19.11.2018
ABD’den sınır dışı edilen FETÖ’cüye sağlık kontrolü
ABD'de "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak sınır dışı edilen ve Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Mehmet Salih G., sağlık kontrolünden geçirildi. ABD'de yargılandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen ve Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Mehmet Salih G., Terörle Mücadele ve Şube ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Mehmet Salih G., sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
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ABD’den sınır dışı edilen FETÖ’cüye sağlık kontrolü
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