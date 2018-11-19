Kumpas kayıtlarını yok ettiler

BUGÜN NELER OLDU

2007-2014 arasında Ergenekon davasına bakan eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ile eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ve Mehmet Murat Dalkuş'un 16 Kasım'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde yargılanmaya başlandı. FETÖ üyeliği suçundan yerel mahkemelerde ayrıca yargılanan bu eski hakim ve savcılar, Yargıtay'daki davada "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma, suç uydurma, resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etmek" ile suçlanıyordu. Ergenekon ve Balyoz davalarında 50'den fazla sanığın avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, eski Ergenekon hakimlerinin yargılandığı davaya müdahil olmak için 5 sayfalık bir dilekçe verdi. Ersöz, şikayet dilekçesinde özetle FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından mağdur edildiklerini belirtti.Dilekçede, şu an FETÖ ve kumpastan yargılanan hakim ve savcıların 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten atıldıkları, Ergenekon soruşturmalarını yürüten savcılardan Zekeriya Öz ve Fikret Seçen gibi bazılarının yurtdışına kaçtığı anımsatıldı. İşadamı Kuddusi Okkır gibi asılsız ithamlarla tutuklanan bazı kişilerin Ergenekon davası sürecinde hayatını kaybettiği, bazılarının ailesi, mesai arkadaşları ve sosyal çevresi tarafından dışlandığı, "erken emekli" olmak zorunda kaldığı, bir kısmının psikolojik sorunlar yaşamaları sebebiyle "uyum bozukluğu" teşhisiyle meslekten atıldığı anlatıldı.Ergenekon davası sürecinde adil yargılanma hakkı ve savunma hakkının ihlal eden hakimlerin, görev yaptıkları dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 2014'te kapatılmasına rağmen, yetkisiz şekilde işlerine devam ettiği belirtildi. Dilekçede ayrıca "Sanık eski hakim Hüsnü Çalmuk tarafından suç delillerini gizlemek amacıyla, Silivri'de bulunan yazı işleri müdürlüğündeki bilgisayarlardaki kayıtlar geri döndürülemeyecek şekilde özel bir program kullanılmak suretiyle silinmiştir" denildi. Ergenekon davasının 6 eski hakimi ve 2 eski savcısının yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 21 Kasım'da yapılacak.