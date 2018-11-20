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celp ve sevk tarihleri belli oldu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.11.2018
Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı 2020'ye kadar bedelli askerlik yapacaklarla ilgili celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşlar, 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerini "www.turkiye. gov.tr" adresinden öğrenebilecek. Açıklamada yükümlülerden yoklaması olmayanların yoklamalarını sevkleri öncesinde yapması gerektiği, yoklamasını yaptırmış olsalar bile rahatsızlığını beyan eden yükümlülerin muayene için tekrar askerlik şubelerine müracaat edebilecekleri ifade edildi. Açıklamada, birliklerine planlanan zamanda katılmayan yükümlülere Askerlik Kanunu'nun 47'nci maddesinde belirtilen hususlar haricinde işlem tesis edilmeyeceği ve bu yükümlülerin kapsam dışı kalabilecekleri belirtildi.
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Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri belli oldu
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