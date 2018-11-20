TürkAkım dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri

Dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Karadeniz tabanından ilerleyerek Rusya'dan Türkiye'ye yılda 31.5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak bir doğalgaz boru hattı projesi.

TürkAkım'ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor.

2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi.

Projede, 4 cm kalınlığında özel bir çelikten üretilen, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığındaki borular, inşaat gemisinde birbirine kaynaklanarak birleştirilip deniz tabanına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TürkAkım töreninde önemli açıklamalar

Rusya kıyısında, Anapa kenti yakınında başlayan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz'i boydan boya kat ederek Türkiye kıyısına, Trakya'daki Kıyıköy beldesi yakınında çıkıyor.

TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi Türkiye'nin batısındaki yüksek nüfuslu sanayi kentlerine doğalgaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak.

Hattın deniz kesiminin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve bu alandaki en ileri teknolojileri kullanan Pioneering Spirit görev yaptı. Günde ortalama 5 kilometre hızla ilerleyen deniz kesiminde bu dev gemi, 26 Ağustos 2018'de günde 6.3 kilometre boru döşeyerek dünya rekoruna imza attı.

Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatının da bitmesinin ardından Türk Akım projesi 2019'da testlerin yapılmasıyla tamamlanacak.

2019 yılı sonunda Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz akmaya başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi'nin önemi hakkında açıklamalarda bulundu

İNŞA GEMİSİNE SON BORUNUN İNDİRİLMESİ TALİMATINI VERDİLER

Erdoğan ve Putin, TürkAkım Boru Hattı'nın deniz kesiminin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve bu alandaki en ileri teknolojileri kullanan Pioneering Spirit'e canlı bağlantı yaparak deniz hattının son borusunun kaynağının yapılarak indirilmesi talimatını verdi. Erdoğan, 'Hayırlı olsun" dedi. Putin ise, "TürkAkım projesiTürkiye'nin ulusal menfaatlerine tam anlamıyla uygundur. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi.



YILLIK 15 MİLYON HANENİN GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende yaptığı konuşmada TürkAkım projesinin Türkiye ile Rusya arasında güçlü işbirliği ve dayanışmanın eseri olduğunu belirterek, "Türkiye ile Rusya arasında ilk defa 1987'de fiilen başlayan doğalgaz ticaretinde bugün yeni bir sayfa daha açıyoruz. TürkAkım güçlü vizyonun tarih önündeki en canlı örneğidir. 2019'da başlayacak doğrudan gaz akışıyla birlikte gazın iletilmesi ve taşınmasındaki riskleri ortadan kaldırmış olacağız. Yıllık aktarılacak 32 milyar metreküpün yaklaşık yarısı Türkiye'de kullanılacak. 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak" dedi.