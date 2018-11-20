Vladimir Putin: Erdoğan’a cesareti için teşekkür ediyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in törende yaptığı konuşmadan alıntılar:

Sayın Erdoğan 100 milyar dolarlık ticaret hacminden bahsetti. Bu yıl biz Çin ile 100 milyar dolarlık ticarete ulaşacağız. Bu rakam, Türkiye ile de neden olmasın. Buna da imza atacağız.

Bugün çok önemli bir törene katılıyoruz. Bu proje, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin seviyesini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bu projeye adını kimin verdiğini biz biliyoruz. Sayın Erdoğan bu ismi vermiştir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım Projesi'nin önemi hakkında açıklamalarda bulundu

Projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Birlikte çok büyük bir çalışma yaptık. Bu proje Türkiye'yi önemli bir doğalgaz merkezi haline getirecek ve Türkiye'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır.

Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi gerçekleştirmek mümkün değil.

TürkAkım ve Akkuyu Nükleer Santrali, Rusya- Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliği ve iki halk arasında dostluğun simgesi olacaktır.







O SÖZLERE ALKIŞ

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, sahneye birlikte çıktı. Erdoğan'ın, "Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine ve dayatmalarına göre belirlemedik" sözlerini ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin işbirliğine dair sözlerini Putin de alkışladı. Putin, konuşmasına başlamak için Erdoğan'ın simültane çeviriyi dinleyeceği kulaklığını takmasını bekledi.