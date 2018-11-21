480 FETÖ hattından 4 bin 512 asker çıktı

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz darbe girişimi sırasında hainlerin başından vurarak ağır yaraladığı Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın çalışma arkadaşları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasını çökertti. İstanbul Terörle Mücadele ve Organize Suçlar Şube müdürlükleri ile MİT'in koordineli çalışması sonucu, 4 bin 512 askerin, ankesörlü 480 hat üzerinden FETÖ'nün sivil imamlarıyla görüştüğü tespit edildi. Haklarında daha önce adli bir işlem yapılmamış bu askerlerden 178'inin albay, 72'sinin yarbay, 155'inin binbaşı olduğu kaydedildi. İstanbul'daki ankesör soruşturması, yurt geneline de ta��ındı. Tespit edilen 3 bin 554 sabit hattın HTS raporları, inceleme için TEM Daire Başkanlığı'na teslim edildi.