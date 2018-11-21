Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Meclis'te AK Parti grup toplantısına katıldı. Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, sokakları ateşe verenler, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi Parkı olaylarının finansörü konumunda ve şu anda cezaevinde olan kişiyle iltisaklı birçok malum kişi, aralarında akademisyenler de var, gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta Batı dünyasından birileri açıklama yapıyor. Dünyada bu işlerin finansörü olan kişiler olduğu gibi Türkiye'de de bu işlerin finansörü olanlar. Bu içeri alınınca niye rahatsız oluyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor?"

Ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğu zaman feryadı figan, Türkiye'de olduğu zaman diyorsunuz ki "Bu akademisyenlerin finansörüdür, onlara her türlü desteği veren kişidir." Bunları külahımıza anlatın. Bizim varımız, yoğumuz, insanımız, ülkemiz için.

Önceki gün TürkAkım doğalgaz boru hattının, Karadeniz'den ülkemiz topraklarına ulaşması münasebetiyle düzenlenen törene katıldık. Konuşacaksak, gelin bunları konuşalım. Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna, 2 bin metre derinlikten bir yatırım gerçekleşiyor, hem ülkemiz hem Avrupa için bir tedarik oluşuyor. Ama gündemlerinde hâlâ "Türkiye'yi nasıl karıştırırız" var. Fakat ülkemizi karıştıramayacaksınız, bölemeyeceksiniz. 31 Mart'ta aziz milletim, bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir.

Bakanlıklarımızda sistemin tam oturtulamamış olmasından kaynaklanan sıkıntılar olduğunu ve bürokraside bundan kaynaklanan rehavet ve tıkanıklar yaşandığını biliyoruz. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. İmtihanları başarıyla verenler milletimizin gönlündeki yerlerini alacak, veremeyenler ise nöbeti devredecekler.