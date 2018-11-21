CHP’li başkanın babası köyün ağası...

CHP yeni bir yerel yönetim skandalıyla çalkalanıyor. CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Türkiye'nin oksijen deposu olarak kabul edilen Kaz Dağları'nda 60'ın üzerinde 128 dönüm arazi, 24 daire, 6 kerpiç ile 2 köy evi satın aldığı ortaya çıktı. Toplam değer 150 milyon lira. İmamoğlu'nun aracısı ise yabancı değil: CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka. Yakın arkadaş olan iki başkanın arası çok iyi. El ele verip bölgeden arazi topluyorlar. CHP'li İmamoğlu'nun sadece Güre'de değil, Edremit, Altınoluk, Akçay, Küçükkuyu ve Ayvacık bölgelerinden de arazi topladığı iddia edildi. İstanbul'dan başka bir ilçe belediye başkanıyla birlikte bölgeden 500 - 600 dönüm arazi topladığı, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun ise, 'Hasan Ağa' olarak anıldığı öğrenildi.





KÖYDE ARAZİ KALMADI

İddialara göre; Ekrem İmamoğlu, 2014'teki yerel seçimde Beylikdüzü'nde koltuğa oturdu. Babası Hasan İmamoğlu ise bu tarihten sonra termal turizm açısından Türkiye'nin en gözde yerlerinden biri olan Balıkesir Güre'nin Kavurmacılar köyünün neredeyse tamamını satın aldı. Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Edremit, Akçay, Altınoluk, Güre ve Küçükkuyu'nun en güzel ve değerli bölgesi olan Kavurmacılar'da başkan İmamoğlu'nun babası 'Hasan Ağa' diye biliniyor. Baba son 4 yılda Midilli başta olmak üzere Ayvalık ve Cunda'yı kuş bakışı gören Kavurmacılar'da çok sayıda arsa topladı. Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nden bazı müteahhitler de Kavurmacılar'da kat karşılığı villa yaptı ve köyde arazi kalmadı.





10 AYRI PARSELE MALİKANE

Ayrıca başkan İmamoğlu tüm körfezi kuş bakışı gören Kavurmacılar'da 10 ayrı parsel alıp birleştirerek kendisine de bir malikane yapıyor. İnşaatı bitmek üzere olan malikanede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan İmamoğlu, malikanesine giden yol için yüzlerce tarihi zeytin ağacını ve kızıl çamı yok etti. İçişleri Bakanlığı'nın soruşturmasında 38 gün açığa alınan başkan Saka ise Güre ve çevresinde 20'nin üzerindeki yolu toprak olan köye asfalt yapmazken, kendisi ve İmamoğlu'nun evlerinin bulunduğu köy yollarını ve köy içlerinin yollarını dört dörtlük yaptı.





MÜTEAHHİDE VERDİ 15 DAİRE ALDI

Kaz Dağları, Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan'ın yaptığı araştırmalara göre İsviçre Alpleri'nden daha iyi oksijene sahip. Yatırımcıların gözdesi olan Kavurmacılar'da milyon dolarlık villaların yanı sıra taş evler de yapılıyor. Arazilerin metrekaresi 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor. Baba İmamoğlu'na ait arazilerden biri de 599 ada, 1 parselde bulunan 5 bin 425 metrekare arazi. Bu arazi geçen yıl yüzde 40'la kat karşılığı müteahhide verildi. 36 daireden oluşan Saklı Bahçe Venezia Evleri adlı sitede baba İmamoğlu'na düşen daire sayısı 15.





SAKA ARACILIK ETTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan soruşturmada 38 gün açığa alınan CHP'li Edremit Belediye Başkanı Saka, Güre ve çevresinde 20'nin üzerinde bulunan yolları toprak olan köylere asfalt yapmazken, kendi ve İmamoğlu'nun evlerinin bulunduğu köy yollarını ve köy içlerinin yollarını dört dörtlük yaptı. Başkan Saka ile CHP'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi ve ailesinin bulunduğu Kavurmacılar'a 4 kilometrelik yol yaptılar. Yüzlerce çam ve zeytin ağacı bu yol için adeta sökülüp, atıldı.



