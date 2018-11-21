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‘Gazilik’ unvanını aldı, işine başladı

İki yıl önce Nusaybin’de ağır yaralanmasına karşın, raporları SGK’ya gönderilmediği için gazilik unvanı alamayan Akbulut, unvanına kavuştu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018
‘Gazilik’ unvanını aldı, işine başladı

Jandarma Özel Harekât (JÖH) mensubu olan Konyalı Hakan Akbulut (31), Tokat'taki birliğinden sonra dilekçe vererek Güneydoğu'ya gitti. JÖH Tabur Komutanlığı'nda görevliyken, 1 Mayıs 2016'da Nusaybin'in Fırat Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyon sırasında, önce bacağından vurulup ardından tuzaklı patlayıcının üzerine basarak ağır yaralanan Akbulut, Ankara GATA'da tedavi gördü. 1 yıl süren tedavi sonunda 'TSK'da görev yapamaz' raporu verilerek malulen emekli edilen Akbulut, o tarihten bu yana, raporları Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmediği için gazilik unvanı alamadı. İkinci eşi ve 4 çocuğuna da maaşı kesildiği için bakmakta güçlük çeken Akbulut'un yaşadıklarını SABAH'ın gündeme taşımasının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. SGK tarafından evinde işlemleri tamamlanan gazi, belediyede yeni işine de kavuştu.

SGK Beyşehir İlçe Müdürlüğü tarafından gazinin işlemleri tamamlanıp vazife malulü belgeleri evine getirilerek teslim edildi. Akbulut, Konya Beyşehir Belediyesi'nde de işe başladı.

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan gazi Akbulut, 4 çocuğuyla birlikte hayatını sürdürüyor.

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‘Gazilik’ unvanını aldı, işine başladı
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