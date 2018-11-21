Yeni bir şer oyunu planlanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında konuştu:

Sokaklar karıştırılmak isteniyor, kutuplaşmalar bileniyor. FETÖ- PKK iş bölümü yapmış pusuda bekliyor. Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanıyor. Ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürülerek 31 Mart seçimleriyle ilgili maksatlı hazırlık yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üstünde polemikler tetiklenip provokasyonlar tertipleniyor. Buna izin vermeyeceğiz, zillet ittifakının tezgâh ve tuzaklarını yine kökünden bozacağız.

Cinayetin baş azmettiricisi olarak ismi telaffuz edilen Veliaht, böyle bir olayın tekrar etmemesi maksadıyla kurulan istihbarat üst komisyonunun başına getirildi. Suudi Arabistan terör örgütlerine mali yardım yaparak, emperyalistlere kucak açarak İslam dünyasını parçalama işine memur edilmiş.

Avrupa Ordusu kurulursa bir cepheleşme ortaya çıkacaktır. Kiminle müttefiksek beka meselesinde karşı karşıyayız. Hangi taşı kaldırsak altından ABD, YPG ortaklığı çıkıyor. Cani ile taktik ilişkisi kurulamaz

Hz. Peygamber ahlak kutbuydu. Şefkat, samimiyet, cesaret, dürüstlük ve hoşgörü meşalesiydi. Ne mutlu bizlere ki adalet, ahlak, merhamet ve iman doruğu aziz Peygamberimizin izinden yürüyoruz. İslam'la terörü yan yana getirmek, melekle şeytanı birbirine karıştırmak, günahla sevabı aynı görmek demektir. ANKARA

Şebnem Bursalı "Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası özü üzerine kurulmuştur"