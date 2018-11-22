Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin davaya başlanıyor

DHKP-C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin 1 kişi tutuksuz olmak üzere 4'ü tutuklu 9'u firari 14 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca savcının şehit edilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede şüpheliler Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs " ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenilmişti. İddianamede, bu şüphelilerin ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından da 7,5 yıldan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

48,5 YILA KADAR HAPİS

Diğer şüpheliler Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu şüphelilerin ayrıca, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçlarından 28 yıl ile 48,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

İddianamede, diğer şüpheliler Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk hakkında ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi cezası talep edilmişti.