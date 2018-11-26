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Beni ettiler hesabını versinler

Köstebek’ın yayıncısı ’cü Ergenekon hâkimlerinin yargılandığı davaya müdahil olacak

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018
Beni kanser ettiler hesabını versinler
2002'de evinin önünde suikasta kurban giden Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu'nun FETÖ elebaşı hakkında yazdığı "Köstebek" kitabını basan yayıncı Hayri Bildik, eski Ergenekon hakimlerinin yargılandığı davaya müdahil olmak için başvurdu. Bildik, dilekçesinde "Köstebek" kitabını basınca başına gelmeyen kalmadığını, FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından Ergenekon davasına dahil edildiğini, dava sürecinde kanser olduğunu belirterek "Onlar bunun hesabını verecek" dedi. Toplumsal Dönüşüm Yayınevi'nin sahibi Bildik'e 2010'da aynı yayınevinde çalıştığı arkadaşları ve avukat Yusuf Erikel olmak üzere toplam 8 kişi hakkında Ergenekon davası açılmıştı. Bildik, dava arkadaşı Yusuf Erikel ile birlikte kansere yakalandı. Bir ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Bildik'e dava sonunda 12.5 yıl hapis cezası verildi ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Bildik'e bu cezayı veren hakimler darbe girişiminden sonra tutuklandı. FETÖ'cü 8 hakim ve savcı, 16 Kasım'da Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde yargılanmaya başlandı. Avukatlığını yapan kızı Dilşat Şeyda Aymak aracılığıyla o davaya müdahil olmak için dilekçe veren Bildik'in akciğer kanseri ve kalp hastası olduğu, böbreğinin birinin alındığı öğrenildi.
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Beni kanser ettiler hesabını versinler
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