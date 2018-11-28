Kadınsız dijital dönüşüm olmaz

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BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dijital yazılımın geliştirilmesiyle kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını hedefleyen ve 18 ilde bin 500 kadının eğitildiği 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesinin 21 ilde daha hayata geçirileceğinin müjdesini verdi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Emine Erdoğan özetle şunları söyledi:Pilot illerde kadınlarımız dijital gelecek yarışında 200'den fazla proje üretti. Şimdi 21 ilde 5 bin kadınla daha başlatıyoruz. 5 bin kadın, 5 bin aile demek. Bu proje Türkiye'nin geleceğine en büyük yatırımlardan. Kadınlar hem Türkiye için teknoloji üretecek hem de istihdam sağlayacak.Bir dönem çeşitli yanlış anlayışlarla, geri planda bırakılmış kızlarımızı da, bu gelecekte bir figüran değil, aktif bir oyuncu olarak görmeyi bekliyoruz. Kadınların içinde olmadıkları bir dijital dönüşüm, kadınların sesinin eksik olduğu bir gelecek demektir. Kadınların bilgi teknolojilerini tasarladığı, ürettiği ve karar alıcı mekanizmalarda yer aldığı bir süreç, bize güçlü bir geleceğin kapısını açacak.Üniversitelerin bilişim ve teknoloji alanlarında kadın oranı yalnızca yüzde 22. Yapay zeka, kadınları mutfak resimleriyle ilişkilendirirken, doktorları her zaman erkek olarak tanımlıyor. İşte bu nedenle, kadınlarımız kod yazmayı ve yazılımı öğrenmeli. Ülke olarak teknolojiyi takip eden değil, teknolojiyi tasarlayan ve üreten olmak en büyük hedefimiz. Bu hedefi on ikiden vurmanın tek ön koşulu da, kadınların bu süreçte mutlaka ve eksiksiz olarak yer almalarıdır.