TÜBİTAK’tan 18 bilim adamına ödül

BUGÜN NELER OLDU

Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için olanaklar sağlamak amacıyla verilen "Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri" kapsamında, TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından bu yıl 3 bilim adamına 'bilim', 3 bilim adamına 'özel' ödül, 12 bilim adamına ise 'teşvik ödülü' verildi. TÜBİTAK 2018 yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödülleri'ni kazananlar şöyle: Bilim Ödülleri Kategorisi'nde, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Mustafa Erdik ve Prof. Dr. Cengiz Kahraman, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Özel Ödül Kategorisi'inde temel bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet Acet, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Tanju Karanfil ve sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Ömer Küçük, Teşvik Ödülü Kategorisi'inde temel bilimler alanında Prof. Dr. Veysi Erkcan Özcan, Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, Doç. Dr. İmren Hatay Patır, Doç. Dr. Hasan Şahin ve Doç. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Nadir Dizge, Doç. Dr. Engin Durgun ve Dr. Sedat Nizamoğlu, sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu, Doç. Dr. Cengiz Erişen, Doç. Dr. Eren İnci ve Dr. Ahmet Şensoy.TÜRKIYE'DE yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilen TÜBİTAK tarafından her yıl verilen "Bilim Ödülü" çerçevesinde ödüle layık görülenlere 75 bin lira, altın plaket ve ödül beratı veriliyor. Ödül sahiplerine ayrıca 75 bin lira da araştırma desteği sunuluyor.