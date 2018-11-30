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hakaret şüphelisi, zanlısıymış

Hatay'da, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı 'a hakaret ettiği öne sürülen kadının, /PDY üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 08:04
Cumhurbaşkanına hakaret şüphelisi, FETÖ zanlısıymış

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla dün tutuklanan Ç.F'nin, daha önce Bilecik'te doktor olarak çalıştığı aktarıldı.

Ç.F'nin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"PAYLAŞIMLARINI KABUL ETTİ"

"Şüpheli hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kovuşturmanın devam ettiği tespit edilmiştir. Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde, 'bahse konu paylaşımları kendisinin yaptığını ve yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle pişman olmadığını' beyan etmesi üzerine tutuklanmıştır."

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Cumhurbaşkanına hakaret şüphelisi, FETÖ zanlısıymış
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