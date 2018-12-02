Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ile ikinci kez bir araya geldi

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN G20'DE TRUMP İLE İKİNCİ KEZ BİRARAYA GELDİ. İŞTE KRİTİK TEMASLAR

Görüşme öncesi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Erdoğan ve Trump ile aynı fotoğrafta yer aldı.

İKİ LİDERİN ZİRVEDEKİ İKİNCİ GÖRÜŞMESİ

Dün zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katılan Erdoğan ve Trump, oturum başlamadan önce bir süre ayaküstü sohbet etmişti.

Böylece iki lider, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya gelmiş oldu.