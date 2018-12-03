Davaları sabote ettirmeyiz

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BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz darbe girişiminde yakınlarını şehit veren aileler, Antalya'da kamp yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yapılan kampın bu yıl ikincisi düzenlendi. 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği kampta şehit ailelerinin, farklı etkinlikler ve imkanlarla yaşadıkları zorlu süreçlerden uzaklaştırılmasının amaçlandığı belirtildi. "Birlikte Büyük Bir Aileyiz" temasıyla yapılan programın açılışına Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel katıldı. Etkinliğin ikinci gününde 15 Temmuz gecesi ağabeyi şehit düşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da diğer şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Buluşmada zaman zaman hüzünlü anlar yaşanırken, şehit çocukları ise eğlenceli anlar yaşadı.G20 zirvesi nedeniyle Arjantin'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şehit ailelerine bir mesaj gönderdi. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'in okuduğu mesajda Erdoğan, "Bedenen sizlerin yanında bulunamasam da, ruhen, kalben ve dualarımla 15 Temmuz gazilerimiz ile şehit yakınlarımızın yanında olduğumu bilmenizi istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz gecesi varlığına, bağımsızlığına ve demokrasisine kast eden hainleri hukuk önünde hak ettikleri cezaya çarptırmakta kararlıdır. Nitekim şimdiye kadar mahkemelerimiz FETO terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı bulunanlar ile 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılanlar hakkında verdiği kararlarını açıklamaya başlamıştır. İlk günden itibaren hassasiyetle takip ettiğimiz, başta FETÖ'cülar olmak üzere belli çevrelerce sabote edilmesine fırsat vermediğimiz bu zorlu süreci, inşallah sizlerin de desteği ile milletimizin vicdanını rahatlatacak bir şekilde hitama erdirmek istiyoruz" dedi.Erdoğan'ın mesajında, "Önümüzdeki dönemde siz şehit yakınlarımızdan beklentimiz, 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşarak tankların arasından kaçan, darbecilere alkış tutan, FETÖ'cü alçaklara sahip çıkan kesimlerin propagandalarına itimat etmemenizdir. Şehitlerimizin siz saygıdeğer ailelerine vakarınız, metanetiniz ve fedakârlığınız için en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir. Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını; zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri bizim öncelikli konularımız arasında" dedi. ANKARA