Suudiler Kaşıkçı’yı İsrail’in casus yazılımıyla takip etti

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Kanada'da yaşayan 27 yaşındaki Suudi vatandaşı Omar Abdulaziz, Suudi Arabistan hükümeti tarafından telefonuna bir casus yazılım yüklendiğini ve bunun üzerinden 2 Ekim'de İstanbul'da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile yaptığı görüşmelerin takip edildiğini öne sürdü. Abdulaziz, Arap Baharı döneminde Suudi Arabistan rejimini eleştiren ve değişim çağrısı yapan video ve sosyal medya yorumlarıyla tanınan muhalif isimlerden biri haline geldi. Abdulaziz, telefonuna yerleştirildiğini iddia ettiği Pegasus adlı casus yazılımı geliştiren İsrailli NSO Group'a İsrail'de dava açtı. New York Times gazetesi, Abdulaziz'in açtığı davada, Suudi Arabistan hükümetinin telefonuna yüklenen casus yazılım sayesinde öldürülmesinden birkaç ay önce Kaşıkçı ile kurduğu temasları takip altına aldığını öne sürdüğünü bildirdi.Mahkeme sunulan belgelere göre, Abdulaziz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Saud el Kahtani'nin gönderdiği istihbarat görevlilerinin ülkesine geri dönmesi konusunda mayıs ayında kendisiyle temasa geçtiklerini de söyledi. Görüşmeyi kayda alan Abdulaziz, görevlilerin Ottawa'da bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gelmesi yönündeki davetini de reddettiği belirtildi. Abdulaziz, bu olaydan bir ay sonra telefonuna kargo takibiymiş gibi görünen bir linkin geldiğini ve bu linkin casus yazılımı olduğunu öne sürdü. Toronto Üniversitesi'nde Citizen Lab adlı bir araştırma ekibi, yaptığı incelemeler neticesinde casus yazılımı telefona yerleştirenin Suudi Arabistan hükümeti olabileceği sonucuna vardı. Linkin telefona geldiği sırada Abdulaziz'in Cidde'de yaşayan iki erkek kardeşi gözaltına alındı. Aynı dönemlerde, Kaşıkçı ve Abdulaziz "Suudi Arabistan hükümetinin propagandasına" karşı çeşitli sosyal medya kampanyaları başlatmak için düğmeye bastı. Kaşıkçı bu kampanyalar için Abdulaziz'in hesabına 5 bin dolar para yatırdı. İkili arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının Kaşıkçı'nın öldürülmesi kararının alınmasında önemli rol oynadığı iddia ediliyor.Omar Abdulazizİsraıllı NSO Group, Pegasus adıyla bilinen casus yazılımı geliştiren bir teknoloji şirketi. Söz konusu yazılımla, telefonla yapılan konuşmaları dinleme, basılan tuşları kaydetme, mesajları okuma ve internet geçmişini takip etme ,telefonun kamerası ve mikrofonu üzerinden takip yapılabiliyor. İsrail bu casus yazılımı bir silah olarak sınıflandırıyor. Bu nedenle de şirketin yabancı devletlere satış için Savunma Bakanlığı'ndan onay alması gerekiyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan geçen yıl bu yazılım için 55 milyon dolar ödeme yaptı.