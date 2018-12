Orkestra eşliğinde kan bağışı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, TED Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, dernek yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür ederek, eğitimcilerin kan bağışlamasının toplumda bu konuda farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Kınık, geçen yıl yaklaşık 200 bin üniversite öğrencisinden kan bağışı aldıklarını söyleyerek, "Her yıl 3 milyon ünite kan bağışı almak zorundayız çünkü kan acil değil sürekli bir ihtiyaç ve ülkemizin bin 300 hastanesinde bu 3 milyon ünite kanımız her gün hastalara şifa oluyor." dedi. Türkiye'nin 300 noktasında her gün kan bağışı aldıklarını belirten Kınık, kan bağışı kampanyalarının ise kısa zamanda çok fazla bağış alınabilmesine imkan tanıdığına dikkati çekti. Kınık, kan bağışının hem hastaların sağlığına kavuşması hem de donörlerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemini vurguladı.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da, "Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan Veriyor" sloganıyla düzenledikleri kampanyayı ulusal çapta gerçekleştirdiklerini aktararak, "Türk Eğitim Derneği, 38 okulu, üniversitesi, gönüllüleri, mezunları ve öğrencileriyle Türkiye'nin her tarafında bu kampanyaya katılacak" dedi. Kan vermenin alışkanlık haline gelmesi gerektiğini söyleyen Pehlivanoğlu, TED olarak 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Türk Kızılayı ile kan bağışı kampanyası düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmaların ardından, Kınık ve Pehlivanoğlu kan bağışında bulundu. Etkinlikte TED Senfoni Orkestrası da müzik dinletisi sundu.