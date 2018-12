Gezi provokasyonu 2011’de planlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebiyle oyuncu Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar hakkında Gezi Parkı olaylarında etkin rol oynadıkları için İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nce yakalama kararı çıkarıldı. Alabora hakkındaki kararda Gezi olaylarına ilişkin çarpıcı tespitlerde bulunuldu:

Gezi olaylarının her ne kadar toplum refleksi ile bir anda oluştuğuna dair kanaat oluşturulmaya çalışılsa da, sosyal medyada yayılış biçimi, rol oynayan aktörler, seçilen slogan ve imgeler, planlı bir senaryonun ürünü olduğunu ortaya koyuyor. Demokratik hak ve masum protesto gösterileri şeklinde lanse edilmesine rağmen terör örgütleri vasıtasıyla tüm yurda yayılarak kaos ve kargaşa ortamı meydana getirilmesi amaçlandı.

Sol terör örgütlerinin gücünden yararlanmak için, daha önce başka ülkelerde sahneye konulan plan, ülkemiz sosyal ve ideolojik yapısına uyarlandı.

Şüphelilerin de arasında bulunduğu odaklar, Türkiye açısından bugüne kadar karşı karşıya kalınmamış olan sui generis (nevi şahsına münhasır) bir yapıya haiz oldu.







Otpor lideri İvan Maroviç 7-15 Temmuz 2012'de Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mehmet Ali Alabora, eşi Pınar Alabora Öğün, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan, reklamcı Melin Osasogie Edomwonyi ile görüştü. Kavala da 11-14 Temmuz 2012'de yurt dışındaydı. Söz konusu şahıslar Türkiye'ye dönünce 30 Temmuz 2012'de Mi Minör isimli oyununun provalarına başladı. Arıkan'ın yazdığı ve Alabora'nın yönetmenlik yaptığı oyunda, temsili ülkenin başkanına karşı ayaklanma teşvik edildi.

Alabora çifti ve Arıkan'ın oyunla ilgili katıldıkları TV programlarında kullandıkları "Twitterla devrim olasılığı var", "140 karakterle ülkeler devriliyor" gibi ifadeler güdülen amaca yönelikti.

2011 Kasım'da internette yer alan "Ayaklan İstanbul" isimli videoda, Taksim'de bir grupla beraber eylem yapan Alabora çifti ve Arıkan ile röportaj yapıldı. Röportajda Arap Baharı'nın küresel olduğu ve ülkemizde de olmasını arzu ettiklerini dile getirdiler.

Alabora Gezi sırasında Twitter'dan "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı" şeklinde provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırdı.

George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu üyesi Kavala'nın organizatör şahıs ve finansör olduğu, Mehmet Ali Alabora ve arkadaşlarının olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.







Can Dündar hakkındaki kararda da şüpheliler Mehmet Ali Alabora, Can Dündar ve arkadaşlarının Osman Kavala'nın yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Gezi olayları sırasında Osman Kavala'nın Can Dündar'ı aradığı ve görüşme yaptığı da aktarıldı. Dündar'ın söz konusu eylemlerde insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı belirtildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi olaylarıyla ilgili 2013'ten bu yana yürütülen soruşturma kapsamında 120 şüpheli hakkında 5 ayrı dava açtı. Yaklaşık 600 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

