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'da düşen jetin pilotu 'in ağlatan videosu

'da 11 Mart tarihinde düşen iş jetinde yaşamını yitiren pilotlardan 'in 'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendirirken görüntüsü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 6.12.2018 11:14 Güncelleme Tarihi: 6.12.2018 11:24
İran'da düşen jetin pilotu Melike Kuvvet'in ağlatan videosu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelirken İran'da düşen Başaran Holding'e ait Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinde 3'ü mürettebat, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yaşamını yitirenlerden biri de uçağın ikinci pilotu Melike Kuvvet'ti. Hava Kuvvetleri'nde Pilot Yüzbaşı görevindeyken FETÖ kumpasıyla TSK'dan uzaklaştırılan Melike Kuvvet, ailesinin ve kendi geçimini sağlamak için sivil pilotluk yapmaya başlamıştı. Kuvvet kaza olmasaydı Mayıs ayında 4 yıl aradan sonra TSK'ya binbaşı rütbesi ile görevine dönecekti. Melike Kuvvet'in Konya'daki cenaze töreninde de Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, giymeye hazırlandığı binbaşı rütbeli tulumu da konulmuştu.

'GEL, KAVUŞALIM ARTIK" AĞLATTI

İş jetinin ikinci pilotu Melike Kuvvet'in ortaya çıkan bir videosu yürekleri dağladı. Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendiren Melike Kuvvet'in videosu izleyenleri hüzünlendirdi. Kuvvet'in özellikle şarkının son sözleri olan, "Gel, kavuşalım artık"ı demesi sevenlerini ağlattı. Bu arada kazanın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz bulunumadı.

İran'da düşen jetin pilotu Melike Kuvvet'in ağlatan videosu

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İran'da düşen jetin pilotu Melike Kuvvet'in ağlatan videosu
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