Özlem Çerçioğlu kimdir? CHP Aydın Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu oldu!

31 Mart 2019 yerel seçimleri için CHP'nin adayları belli oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın Büyükşehir Belediyesi için Özlem Çerçioğlu'nu aday gösterdi.

CHP AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu (d. 11 Ağustos 1968, Nazilli, Aydın) Türk siyasetçi, sanayici. Aydın milletvekili olarak TBMM'de yer almış bir siyasetçidir. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, Aydın'ın ilk kadın ve son belediye başkanı olmuştur. Çerçioğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak seçilmiştir.

İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra Sultanhisar'da Jantsa'da çalıştı. Jantsa'nın Ceo'su Ercan Çerçioğlu ile hayatını birleştiren Özlem Çerçioğlu daha sonra eşiyle birlikte yaşamını yurt dışında sürdürdü. New York'ta bir özel firmada Müşteri İlişkileri Müdürü olarak çalıştı. Aynı zamanda çeşitli Türk derneklerinde yer aldı.

Eğitime destek, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması ile ilgili çeşitli toplumsal içerikli projelerde görev alan Çerçioğlu, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi XXII. dönem Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı.

22 Temmuz 2007'de XXIII. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın belediye başkanı seçildi ve belediye başkanlığı yapmak üzere milletvekilliğinden istifa etti.

Çerçioğlu, partisinin ve Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı olarak 30 Mart 2009'da belediye başkanlığı görevine başladı. Belediye Başkanlığı döneminde "Topuklu Efe" lakabı ile anılmaya başladı.

Aydın il belediyesinin 6360 sayılı, 12 Kasım 2012 tarihli kanunla büyükşehir belediyesine dönüşmesinden sonra gerçekleşen ilk yerel seçim olan 2014 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimlerin sonucunda da Aydın'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olarak yeniden göreve geldi.