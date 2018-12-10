AK Parti’nin Ağrı adayı Savcı Sayan, eleştirilere iddialı yanıtlar verdi:CHP'nin ipi artık başkalarının elinde

Türkiye 31 Mart seçimlerine yoğunlaşırken partilerin belediye başkan adayları büyük ölçüde belirlendi. AK Parti 75 ilde belediye başkan adayını açıklarken en çok ilgi gören isimlerin arasında hiç şüphesiz Ağrı adayı Savcı Sayan oldu. 2010 yılında Deniz Baykal'ın istifasının ardından Kılıçdaroğlu yönetimine tepki göstererek CHP'den istifa eden ve 2012 yılından bu yana AK Parti saflarında siyaset yapan Savcı Sayan ile Ağrı seçimleri, CHP'deki son gelişmeler ve kendisine yönelik eleştirileri konuştuk.

ADAY OLURKEN CUMHURBAŞKANI'MIZA BİR SÖZ VERDİK

-Savcı Bey Ağrı Belediye Başkanlığı adaylığınız hayırlı olsun. Sizin için bu adaylık sürpriz oldu mu?

Sürpriz oldu tabi. Ama bilirsiniz siyasette her zaman bu tür sürprizlere açık olmanız gerekir. Eski siyasetçi olarak bizim için sürprizler olağan bir durumdur.





-Bu süreçte Başkan Erdoğan ile görüştünüz mü?

Aday tanıtım toplantısında görüştük. Gerekli talimatları verdi. Biz de elimizden geldiğince bu talimatları yerine getireceğimizi söyledik. İnşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanı'mıza verdiğimiz sözü tuttuğumuzu bütün Türkiye'ye ilan edeceğiz.



MANSUR YAVAŞ 4 PARTİ DEĞİŞTİRDİ KİMSE "FIRILDAK" DEMEDİ



-Ağrı'dan Belediye Başkanı adayı olduğunuzun açıklanması ile birlikte CHP'den siyaset yaptığınız günler hatırlatıldı. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu?



Bu eleştiriler beni rahatsız etmiyor. Çünkü bu eleştiriyi yapan insanlar ülke menfaatlerini düşünmeyen art niyetli kişiler. Tam tersine daha cesaretlendiriyor ve şevkimi arttırıyor. Ayrıca bu eleştiri yapan CHP'lilerinde iki yüzlü olduğunu düşünüyorum.



-Biraz açar mısınız?

Mesela diğer partilerden CHP'ye geçenleri hemen bağırlarına basıyorlar. Afyon Milletvekili Kubilay Uygun isminde mazlum bir arkadaş vardı. İki parti değiştirdi diye "Fırıldak Kubi" denildi. Ama Mansur Yavaş 4 parti değiştirdi kimse kendisine "fırıldak" demiyor. Ne zaman milli ve yerli düşünce içerisinde Tayyip Erdoğan liderliğine omuz vermeye çalıştıysam topyekün saldırıya geçtiler. Kendileri Mehmet Bekaroğlu'na, Abdullatif Şener'e en önemli görevleri verdiler. Dahası yıllardır kavga ettikleri, taban tabana zıt siyasi görüşlere sahip oldukları Saadet Partisi ile ittifak yapıyor. Onlar için her türlü çelişki mübah. Ama yerli ve milli güçler işbirliği yapınca saldırıya geçiyorlar.

ERDOĞAN İLE BİRLİKTE HERŞEYİ GÖZE ALDIM

-Geriye dönüp baktığınızda Baykal'ı nasıl görüyorsunuz?

Ben siyasi hayatım boyunca hep yiğit ve delikanlı adamlarla yürüdüm. Baykal yiğit bir insandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yürüyorum. Bu lütfen kayıt altına alınsın. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte cezaevini de, sürgünü de, ölümü de göze almış bir insanım. Benim hakkımda itibarsızlaştırma çalışmalarının hiçbir anlamı yok.

-Doğu ve Güneydoğu seçmeni hakkında şöyle bir önyargı var. "Kayyumun hizmetini beğeniyorlar ama oy vermiyorlar" Bu algıya katılıyor musunuz?

Hayır kesinlikle katılmıyorum. Biz bölge insanına HDP'li, CHP'li veya AK Partili seçmen olarak bakmıyorum. Biz seçim çalışmalarımızda bütün halkımızı Ağrılı seçmen olarak görüyoruz. HDP halkı ikna ederek seçimleri kazanmışsa ben de ikna ederek halkın teveccühünü kazanabilirim. Biz Ağrı'ya hizmet için gidiyorum. Yaptığımız hizmetlerden bütün kent insanı yararlanacak. Bölgemizi hizmet ile birlikte huzura kavuşturacağız. Halk hizmete oy verecek ve bunu 31 Mart'ta hep birlikte göreceğiz.







AĞRI'YI ŞAHA KALDIRACAĞIZ

-Ağrı seçmeninin ilgisi nasıl size karşı?

Kentte bize karşı çok büyük bir ilgi var. Bunu yerel kaynaklardan da öğrenebilirsiniz. Türkiye'nin dört bir yanından büyük tebrikler alıyoruz. Ağrı'da şahsımıza yapılan karşılama da gerçekten görülmeye değerdi. Biz birlikte Ağrı'yız. Ağrı'yı Doğu'nun parlayan yıldızı yapmak için hep birlikte ekibimizle birlikte yemin ettik. Doğu'nun makus talihini hep birlikte yıkacağız. Ağrı Nuh tufanından bu yana medeniyetin doğuş yeri olarak bilinir. Şimdi hizmetin, kardeşliğin ve huzurun doğuş merkezi olacak. Sadece Ağrı'nın bütçesiyle değil başka kaynakları da kullanarak Ağrı'yı şaha kaldıracağız.

-Nasıl bir seçim kampanyası yapacaksınız?

Biz ev ev, kapı kapı dolaşarak gönüllere gireceğiz. Kalkınma ve huzuru anlatacağız. Tepki bile alsak üstüne üstüne gideceğiz ve kendimizi anlatacağız. Ekibimizle birlikte büyük bir heyecan içerisindeyiz.

HDP SEÇMENİ DE BENİM TABANIM

-Gittiğiniz yerlerde HDP tabanından bir tepki alıyor musunuz?

Kesinlikle almıyoruz. HDP tabanını da bizim tabanımız olarak görüyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun herkesi Ağrı sevdalısı olarak görüyor ve kazanmaya çalışıyoruz. Zamanında bazı eksiklerimizi görüp başka partilere oy vermiş olabilirler. Ben o kardeşlerimizi de kazanacağımızı düşünüyorum.

KILIÇDAROĞLU İCAZETİ ALMANYA'DAN ALDI

-Televizyon yayınlarınızdan CHP'yi yakından takip ettiğinizi biliyorum. CHP'de yerel seçimler yaklaşırken yine ortalık karıştı. Son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

CHP bıraktığımız gibi. Hiçbir gelişme yok. Üst akıl ne derse o ��izgide politika izlemeyı sürdürüyor. Kendi iradeleri hareket etmiyorlar. Onların genel merkezi bile belli değil. Pensilvanya mı, Almanya'mı İngiltere mi?

-Kılıçdaroğlu'nun son Almanya gezisi tartışma yarattı.

Evet Kılıçdaroğlu neden sık sık Almanya'ya gidiyor. Buna cevap vermesi gerekir. Ben birçok sorunun cevabını biliyorum da şimdi polemik yaratmak istemiyorum. Seçim öncesinde Almanya'da kimlerle ne görüşüyor? Her gün benim AK Parti'yi geçişimi eleştiren basın mensupları bunu Kılıçdaroğlu'na neden sormuyor? Gizli görüşmelerde hangi dümenler çevriliyor. Ben CHP'yi çok iyi biliyor ve analiz ediyorum. CHP'de bir politika geliştirilemez çünkü ipi başkasının elinde.

MANSUR YAVAŞ 10 YILDA BİR TUVALET BİLE YAPAMADI

-CHP'de Ankara için Mansur Yavaş'ın adı geçiyor. Mansur Yavaş'a şans veriyor musunuz?

Kusura bakmasınlar, ikisine de şans vermiyorum. Bu halk hepsini biliyor. Mansur Yavaş 10 yıl Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptı. Millet umumi tuvalete gitmek için Ayaş'a gidiyordu. 10 yılda bir tuvalet yapamayan adam şehirler inşa eden Mehmet Özhaseki'ye karşı seçim mi kazanacak. Bu millet ile dalga geçiyorlar. Mansur Yavaş'ın ne başarısı var Allah aşkına söyleyin.

EKREM İMAMOĞLU'NUN HİÇ ŞANSI YOK!

-Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da CHP'nin İstanbul adayı olacağı kulislerde konuşuluyor. Kendisini tanıyor musunuz?

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP İstanbul için adı geçiyor. Ekrem İmamoğlu'nun ne özelliği var. Beylikdüzü İlçe Bakanı'ydı. Bazı yanlışlar oldu ve Beylikdüzü'nü kazandı. Binali Yıldırım olsun ya da olmasın Ekrem İmamoğlu'nun AK Partili bir aday karşısında hiçbir şansı yok. Bunu 31 Mart gecesi göreceğiz. İmamoğlu da bu seçimlerden sonra Beylikdüzü'nü de kaptırıp siyaseten emekli olur diye düşünüyorum.

-31 Mart sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız?

Hep birlikte güzel bir Nisan sabahına uyanacağız. Doğu Anadolu'dan Ege'ye kadar 7 bölgede kendilerine has türkülerini söyleyerek yeniden Büyük Türkiye diyeceğiz. Ağrı'da ve tüm bölgelerde AK Partili belediyeler vatandaşımızdan yeniden onay alarak hizmetlerine devam edecek. Buna da inşallah hep birlikte şahit olacağız

İSA TATLICAN / SABAH GAZETESİ