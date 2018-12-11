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Son dakika: Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi!

Tunceli'de son dakika: Teröristlerin inlerine girildi, 41 sığınak, depo ve mağara imha edildi. Operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilirken, çok sayıda ve mühimmat ele geçirildi. İşte büyük operasyondan son dakika bilgileri

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.12.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 12:06
Son dakika: Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi!

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilirken, çok sayıda patlayıcı,silah ve mühimmat ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA OPERASYON

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 20 Kasım 2018 - 10 Aralık 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

TAM 30 SIĞINAK VE 5 MAĞARA!

Valilik açıklamasında, "Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilmiştir.

PATLAYICILAR; SİLAHLAR VE ONLARCA MATERYAL

Operasyon bölgelerinde, imha edilen sığınak, mağara ve depolarda 2 adet EYP düzeneği, 300 kilogram Amonyum Nitrat Patlayıcı Madde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 adet şarjör ve 497 adet mühimmat, 3 adet telsiz, 3 adet SD kart, 23 adet akü, 50 adet tüp, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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Son dakika: Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi!
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